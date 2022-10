Oladance Wearable Stereo: Vielleicht die besten Open-Ear-Kopfhörer

In der NextPit-Redaktion sind vergangene Woche ein paar Open-Ear-Kopfhörer der Marke Oladance gelandet. Das Besondere an den Kopfhörern ist, dass sie nicht wie allgemein bekannte In-Ear-Kopfhörer in dem Gehörgang stecken, sondern ganz bequem auf den Ohren aufliegen. Praktisch wie ein großer Over-Ear-Kopfhörer, aber ohne die Geräte bedingten Ausladungen. In diesem Hands-on teile ich mit Euch meine ersten Eindrücke und Erfahrungen mit den " Oladance Wearable Stereo "-Open-Ear-Kopfhörer.

Der Hersteller bietet seine Bluetooth-Kopfhörer in den Farben Interstellar Blau (eher Schwarz), Marsianer Orange, Wolken weiß und wie unser vorliegendes Modell in Raumfahrt Silber an. Also für die Kreativität der Namensgebung gibt es schon einmal einen Gummipunkt außerhalb der Wertung.

Oladance Wearable Stereo: Design und Verarbeitung

Wer die Open-Ear-Kopfhörer von Oladance das erste mal sieht, wird sehr wahrscheinlich wie ich vermuten, dass es sich hierbei um Hörgeräte oder einen Knochenleitungskopfhörer handelt, wie ihn zuletzt Xiaomi vorgestellt hat und auch Ben schon mit den Haylou PurFree BC01 testen durfte. Weit gefehlt: Zwar liefern sie ähnliche Vorteile, doch sie leiten den Schall wie herkömmliche Kopfhörer via Schallwellen durch den Gehörgang an das Trommelfell. Nicht via Vibrationen an den Schädelknochen, weswegen diese meist auch das Ohr komplett frei lassen und den Schall hinter dem Ohr übertragen.

Der Vorteil den diese überwiegend mit einem Nackenbügel verbundenen Kopfhörer mit sich bringen, ist dass sie zum einen nicht im Gehörgang sitzen, was aus hygienischen Gründen nicht immer ganz so lecker ist und so auch den Gehörgang auch nicht komplett isolieren. Das wiederum bietet den unschlagbaren Vorteil, dass beispielsweise die Open-Ear-Kopfhörer von Oladance auch im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden können. Auf dem Fahrrad, im Auto oder nur so als Fußgänger im belebten Verkehrsgeschehen.

Die Verarbeitung der Open-Ear-Kopfhörer ist sehr gut und liefert auch bei längerem Musikgenuss durch das Mehrpunkt-Stützsystem kein unangenehmes Tragegefühl. Die 58 x 40 x 20 Millimeter großen Kopfhörer sind mit 12,7 Gramm pro Seite sehr leicht und sogar gegen das Eindringen von Wasser nach IPX4 zertifiziert. Das macht sie nicht nur beim Laufsport, sondern auch beim Schwimmen als idealer Begleiter, wo man noch immer seine Außengeräusche wahrnehmen kann. Durch den sicheren Halt sind auch Körper betonte Sportarten möglich. Zusätzlich hat das Design auch in diesem Jahr (2022) den Red Dot Award gewonnen.

Die "Oladance Wearable Stereo" bieten einen hervorragenden Tragekomfort. / © NextPit

Beide Ohrhörer sind mit einer seitlichen Touchfläche ausgestattet, über die sich die Oladance gleichberechtigt bedienen lassen. Sowohl das "Touchen" als auch das "Sliden" führen entsprechende Befehle wie Lautstärke, Skippen, Aufrufen des Sprachassistenten oder Annehmen und Ablehnen von Telefonaten aus.