Oster-Gewinnspiel: Powerstation Bluetti AC180 im Wert von über 1.000 Euro

Frohe Ostern und willkommen bei der letzten NextPit Oster-Challenge für 2023! Gestern gab es an dieser Stelle schon ein faltbares E-Bike von Jeep zu gewinnen – und wer das Lösungswort von gestern weiß, kann natürlich noch immer teilnehmen und das hinter diesem Link tun. Aber heute soll es um die brandneue Bluetti AC180 kennen – die so neu ist, dass es noch nicht einmal einen offiziellen Preis gibt!

Die tragbare Powerstation Bluetti AC180 bietet eine Kapazität von 1.152 Wh und eine maximale Leistung von 2.700 W. Dazu bietet die AC180 eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter zwei 230-V-Steckdosen, diverse USB-Ports und einen 12-V-Ausgang. Die maximale Dauerleistung beträgt 1.800 W, in der Spitze sind 2.700 W möglich, was für die allermeisten Geräte oder Werkzeuge ausreichen sollte.

Die Bluetti AC180 könnt Ihr auf verschiedene Arten aufladen, wahlweise über Solarpanels, per Steckdose oder Zigarettenanzünder im Auto. Die Ladezeiten variieren natürlich je nach Ladeart und Eingangsleistung. An der Steckdose klappt's laut Hersteller aber in etwa fünf Stunden. Die Powerstation ist außerdem mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet, der den aktuellen Ladestatus und die verbleibende Akkulaufzeit beim aktuellen Verbrauch anzeigt.

Die Bluetti AC180 könnt Ihr nicht nur als Energieversorgung auf Festivals einsetzen, sondern auch als Backup-Stromversorgung zu Hause oder im Büro. Dafür sorgt die integrierte USV-Funktion, die angeschlossene Geräte im Falle eines Netzausfalls unterbrechungsfrei weiterbetreibt.

Unterm Strich bietet die Bluetti AC180 damit eine hohe Leistung und Kapazität in einem kompakten und robusten Gehäuse. Sie eignet sich perfekt für alle, die eine zuverlässige Stromversorgung für unterwegs oder als Backup-Stromversorgung zu Hause benötigen. Der genaue Preis steht noch nicht fest, wir rechnen aber mit etwa 1.200 Euro.

Wer kann am Gewinnspiel teilnehmen?

Jeder mit einer gültigen E-Mail-Adresse kann teilnehmen. Keine Sorge – wir geben weder die Adressen weiter, noch werdet Ihr gespammt. Ihr erhaltet lediglich einmal von uns eine Mail, in der wir die Gewinnerin oder den Gewinner des jeweiligen Tagespreises bekannt geben.

Wie nehme ich teil?

Am Samstag, Sonntag und Montag könnt Ihr ab 6 Uhr morgens die Buchstaben in unseren Artikeln suchen und finden. Wir haben diese in gut sichtbaren Ostereiern versteckt. Sammelt diese und puzzelt Euch das Wort zusammen. Dann einfach nur in das Formular eingeben, das hier in diesem Artikel eingebaut ist – und ab dafür!! WICHTIG: Ihr müsst das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren durchlaufen und einmal bestätigen, dass es auch wirklich Eure E-Mail-Adresse ist. Wir schicken Euch dafür eine Mail mit einem Link und bitten Euch, kurz auf ebendiesen zu klicken. Erst dann ist Eure Teilnahme gesichert.

Wir wünschen Euch allen ganz viel Glück! Alle Teilnehmenden werden per E-Mail und in diesem Artikel informiert, ob sie gewonnen haben.