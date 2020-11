Retro-Alarm: Diese beliebten Nokia-Handys werden neu aufgelegt

Liegen bald etwa wieder erschwingliche Wechsel-Cover in den Kiosks und hört man in S-Bahnen und Bussen polyphone Klingeltöne? Offenbar plant HMD, die legendären 2000er-Handys Nokia 8000 und Nokia 6300 neu aufzulegen. Im Jahr 2020, oder voraussichtlich auch 2021, heißt so etwas "Feature-Phone" und kommt ab Werk mit einem gewissen Kultfaktor.

Denn schließlich ist man es heutzutage eher gewohnt, Smartphones mit Touchscreens in der eigenen Tasche zu platzieren. Wie Leaker Roland Quandt auf Winfuture schreibt, wird Nokia aber nur in begrenztem Umfang smarte Funktionen hinzufügen. Technisch sollen die Feature-Phones zudem mit LTE-Support an aktuelle Mobilfunkstandards angepasst werden. Dass die Geräte mit 5G kommen, ist eher unwahrscheinlich.

Das bisher nur als Nokia 8000 gehandelte Gerät soll laut Quandt an die 8000er-Serie von Nokia anknüpfen, die es bereits seit den 90er Jahren gibt. Mit dem Nokia 8110 4G kam bereits ein Gerät auf den Markt, das an die Serie angelehnt war. Hier vermisst man das Premium-Feeling der damaligen Edel-Handys allerdings. In der Handy-Serie gab es damals bereits Metallgehäuse und heutzutage eher untypische Funktionen wie Plastik-Slider, mit denen sich die Tastatur der Smartphones bedecken lässt. Ob Nokia ein solches Feature integrieren wird, ist aktuell wohl noch unklar. Höchstwahrscheinlich werden beide Geräte wieder mit dem durchaus fähigen Betriebssystem KaiOS ausgeliefert, das sogar die Installation von WhatsApp ermöglicht.

Wofür eignen sich Feature-Phones heutzutage?

Sogenannte Feature-Phones, also funktionsbeschnittene Handys, die aber für aktuelle Mobilfunkstandards gerüstet sind, sind natürlich eher Nischenprodukte. Durchaus praktisch sind sie jedoch, wenn man beispielsweise über eine Dual-SIM-Karte immer erreichbar sein möchte. Denn die Akkulaufzeiten sind aufgrund der äußerst stromsparenden Displays und der schwachen Hardware in der Regel sehr ausdauernd. Darüber hinaus geben die Geräte Menschen eine Möglichkeit an der digitalen Welt teilzuhaben, die sich aufgrund ihres Alters oder körperlicher Einschränkungen nicht an einen Touchscreen gewöhnen können.

Darüber hinaus sind Neuauflagen aufgrund ihres Kultfaktors beliebte Geschenke oder finden sich in den Regalen von Sammlern. Kurz vor Quandts Leak kam mit dem Raspberry Pi 400 beispielsweise ein Heimcomputer auf den Markt, der wie die bekannten Vorbilder aus den 80ern in einer Tastatur Platz findet. Für ein bisschen digitalen Detox, also das bewusste Abwenden von Technik über einen gewissen Zeitraum, eigenen sich die Handys ebenfalls.

Wie sind eure Erfahrungen mit Feature-Phones und wie findet Ihr die Neuauflagen HMDs? Diskutiert gerne in den Kommentaren mit mir und dem restlichen NextPit-Team!

