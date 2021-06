Sony WF-1000XM4 im Test: Geht ins Ohr, bleibt im Kopf

Satte 279 Euro verlangt Sony für seine neuen WF-1000XM4! Die wohl unaussprechlichsten aller In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer werden im Netz dennoch über den grünen Klee gelobt. Ob ich nach einer Woche der täglichen Nutzung ähnlich positive Klänge anstimmen kann, lest Ihr in meinem Testbericht.

Da ich keinen ganz sicheren Halt erzielen konnte, stopfte ich mir die Earbuds weiter in die Ohren und muss dabei wohl zu tief eingedrungen sein. Was Viertklässler gerade sicher belustigt, konnte ich mit den kleinen Varianten lösen. Sonys App bietet zusätzlich eine Funktion, um die Luftdichtigkeit der Ohrstöpsel zu messen.

Sound: Einmal Verwöhner mit Alles bitte

In den Sony WF-1000XM4 sitzen 6-Millimeter-Treiber mit Hochleistungs-Neodym-Magneten. Sie decken einen Frequenzbereich von 20 bis 40.000 Hertz ab, wenn Ihr vom hochwertigen LDAC-Audiocodec gebraucht macht. Zusätzlich unterstützen die Headphones DSEE Extreme und 96-kHz-Sampling bei 990 Kilobit pro Sekunde.

Hat mir gefallen:

Kräftiger und individualisierbarer Klang

Hochwertige Audio-Codecs (LDAC & AAC)

360-Grad-Sound zauberte mir ein breites Grinsen aufs Gesicht

Hat mir nicht gefallen:

Kein AptX (HD)

360-Grad-Sound viel zu selten nutzbar

Equalizer nur 5-Band + Bass-Optimierung

Mit hochwertigen Treibern und den passenden Bluetooth-Codecs schafft Sony auf dem Papier die Voraussetzungen für hochwertigen Klang. Während Apple seinen eigenen Musikstreamingdienst mit einem Lossless-Feature ausstattet und die eigenen AirPods dafür gar nicht unbedingt die nötigen technischen Voraussetzungen mitbringen, sind die WF-1000XM4 technisch gerüstet für Tidal, Amazon Music HD und Co. Der Grund heißt LDAC und ist Sonys eigener Bluetooth-Codec. Die zusätzliche für Unterstützung für AptX hat Sony aber zuletzt bei den WH-1000XM3 angeboten und inzwischen fallen gelassen. Apple-Fans wird aber der Codec AAC ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.

Mit einer Status-LED könnt ihr checken, was die Kopfhörer gerade denken. / © NextPit

Für meinen Test habe ich ein Abonnement beim Premium-Musikstreamingdienst Tidal abgeschlossen, der im MQA-Format mit bis zu 4.608 Kilobit pro Sekunde bei 96 kHz und in 24 Bit streamt. Unter Android 11 könnt Ihr die hohe Streamingqualität dank LDAC optimal an die Kopfhörer schicken und den Sound dann noch mit Sonys DSEE Extreme optimieren. Während LDAC für besonders "dichte" Daten beim Musikhören sorgt, optimiert DSEE Extreme die Reproduktion der Frequenzgänge, die bei der Komprimierung der Originaltonquelle verloren gehen.

Das Ergebnis ist eine beeindruckende Klangqualität, die aber auch mit Spotify-Premium und ohne LDAC stimmig ist. Die Treiber der WF-1000XM4 bringen viel Leistung in allen Tonhöhen mit und mit einigen Anpassungen der Equalizer in Sonys App passt Ihr die Headphones gut an Eure Hörgewohnheiten an.

Auf Spotify findet Ihr meine Test-Playlist für Kopfhörer, in der ich mehrere Genres abfrühstücke. Da der Klang so schön fein auflöst, habe ich mich in der Testwoche viel zu Jazz à la Chick Corea hingezogen gefühlt. Aber auch Metal à la Gojira oder Tyler, the Creator's saftige Hip-Hop-Beats hörten sich Klasse an. Der hat am Tag der Veröffentlichung dieses Tests übrigens ein neues Album rausgehauen, ein echter Hörtipp! 👌

360-Grad-Klang eindrucksvoll, aber zu selten

Ein Feature, das ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist Sonys 360-Grad-Klang. Das Feature ist am ehesten mit Apples 3D-Klang oder natürlich Dolby Atmos zu vergleichen. Ziel ist es, ein realistisches Surround-Erlebnis in ein paar schnöde Stereo-Kopfhörer zu bringen. Um das Feature zu aktivieren, müsst Ihr mit dem Handy ein Foto Eurer Ohren machen.

Sony analysiert eure Löffel dann und berechnet anschließend, wie räumlicher Klang in Eure Ohren dringen würde. Dass realistischer Surround-Sound auch mit Stereokopfhörern möglich ist, kennt man spätestens seit dem auf binauralen Tonaufnahmen basierenden virtuellen Haircut, den es auf YouTube zu hören gibt.

Um den 360-Grad-Sound zu nutzen, müsst Ihr Euer Ohr fotografieren. / © Sony / Screenshot: NextPit

Sony simuliert den Raumklang ebenfalls anhand Eurer Ohrform und auch hier braucht es die passende Audioquelle. Unter anderem unterstützt Tidal 360-Grad-Aufnahmen. Wenn Ihr die Headphones auspackt, könnt Ihr Euch über einen Coupon einen kostenlosen Testzeitraum bei Tidal, Deezer oder nugs.net aktivieren. Im Tidal-Katalog gibt es lediglich 20 Stück. Das ist leider nicht genug, dass Sonys Technologie den Sprung aus der Technikdemo in den Alltag schafft.

In Deezers dedizierter 360-App gibt's da schon deutlich mehr, der Streamingdienst schlägt allerdings ebenfalls mit 14,99 Euro in der HiFi-Version zu Buche. Nach den drei Monaten des Sony-Coupons also ein teurer Spaß.

Das heißt aber nicht, dass Sonys Tech-Demo keinen Spaß macht. Ich fand mich beim Hören von Foo Fighters Everlong (Tidal) grinsend in meiner Wohnung wieder. Das ist etwas, was Technik in der Form lange nicht mehr bei mir ausgelöst hat. Schließt man dabei die Augen, versinkt man förmlich in der Musik, da sie um einen herum stattfindet. Gerade nach Monaten des Lockdowns ohne Live-Musik irgendwie sehr geil.

Sound dank 5-Band-Equalizer anpassbar

Ebenfalls positiv hervorheben muss ich Sonys Klangoptimierung per Equalizer. Denn obwohl Euch lediglich ein 5-Band-Equalizer zur Verfügung steht, zeigt sich dieser als äußert effektiv. Dazu gibt's eine Bass-Optimierung und 10 Presets sowie zwei Custom-Settings.

Lediglich eine Analyse Eures Gehörs, wie es beispielsweise die sehr gute Soundcore-App bietet, fehlt mir bei Sony. Ganz grundlegend möchte ich aber ganz kurz Kritik an der Sony-App äußern. Denn als Companion für derart hochpreisige Audio-Produkte finde ich Sonys App schlichtweg zu altbacken und umständlich.

Ja, die App glänzt mit einem hohen Funktionsumfang und mit ein bisschen Eingewöhnung findet man sich gut zurecht. Aber die App sieht schlichtweg altbacken aus und bietet meiner Meinung nach keine besonders gute User-Experience. Vielleicht legt Ihr keinen Wert darauf, aber gerade nach dem Test der Soundcore Life Q35 bleibt mir Sonys Anwendung negativ in Erinnerung.

tl;dr: Die Sony WF-1000XM3 sind sowohl technisch als auch akustisch über die meisten Zweifel erhaben. Im Alltag überzeugen vor allem moderne Standards wie DSEE Extreme und LDAC, mit denen man den hochwertigen Treibern das nötige Futter geben kann. Insgesamt grenzt man dabei so weit an HiFi-Kopfhörern, wie es kabellos per Bluetooth eben geht.