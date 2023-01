Sony Xperia 5 IV richtig günstig: Jetzt bei Saturn mit o2-Tarif sichern!

Samsung, Apple oder Xiaomi sind Marken, die Ihr häufig in unseren Tarif-Checks findet. Allerdings ist das Sony-Angebot von Saturn so gut, dass wir es Euch unbedingt präsentieren wollten. Habt Ihr Interesse an einem kompakten Flaggschiff mit ordentlicher Technik, guter Akkulaufzeit und Bravia-OLED-Technologie, dann schaut Euch den Deal unbedingt genauer an.

Affiliate Angebot Sony Xperia 5 IV

Haltet Ihr das Sony Xperia 5 IV in Händen, fallen Euch sofort zwei Dinge auf: es liegt verdammt gut in der Hand und das Material ist wirklich gut verarbeitet. An der Front ist ein 6,1-Zoll-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz verbaut, der dank Bravia-Technologie aus der Masse hervorsticht. Das "Snapdragon 8 Gen 1"-SoC sorgt mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher für die nötige Leistung. Warum das Smartphone eigentlich das perfekte Smartphone sein könnte, erfahrt Ihr übrigens im Test zum Sony Xperia 5 IV von Matt.

Darum lohnt sich das Sony-Angebot von Saturn

Doch nicht nur das Smartphone lockt bei diesem Angebot. Denn Ihr sichert Euch auch einen Mobilfunktarif von o2, bei dem Ihr das 5G-Netz der Teléfonica zur Verfügung habt. Euch stehen im o2 Free M satte 20 GB Datenvolumen zur Verfügung und Ihr surft mit einer Bandbreite von maximal 300 MBit/s. Neben den bereits erwähnten monatlichen Kosten erwarten Euch noch 149 Euro für das Smartphone und 39,99 Euro Anschlussgebühr. Bringt Ihr zudem Eure Rufnummer vom alten Anbieter mit, gibt es einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro. Warum sich das Ganze lohnt, seht Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Sony-Übersicht Eigenschaft Saturn-Deal Datenvolumen 20 GB Bandbreite 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 Euro Einmaliger Gerätepreis 149,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Wechselbonus - 100,00 Euro Gesamtpreis 808,75 Euro Regulärer Gerätepreis 861,00 Euro Monatliche Ersparnis ~ 2,18 Euro Zum Angebot

Wie Ihr seht, spart Ihr bei diesem Deal tatsächlich Geld. Denn mit dem Wechselbonus kostet Euch der Deal nach 24 Monaten 808,75 Euro. Das Smartphone schlägt im Netz mit 861 Euro zu Buche, wodurch Ihr hier jeden Monat rund 2,18 Euro einsparen könnt, wenn Ihr Euch für das Saturn-Angebot entscheidet – und hier gibt es noch einen 5G-fähigen Mobilfunktarif von o2 obendrauf.

Lest auch: Weitere Top-Angebote gibt's in unserer großen o2-Tarifübersicht!

Sucht Ihr also gerade nach einem kompakten, aber dennoch leistungsfähigen Smartphone mit passendem Tarif seid Ihr mit diesem Deal gut beraten. Habt Ihr das Sony Xperia 5 IV sowieso ins Auge gefasst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zuzuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Denkt Ihr, dass Sony mit der aktuellen Xperia-Reihe den Smartphone-Markt noch einmal attackieren kann oder sind die Glanzzeiten in diesem Bereich bereits vorbei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!