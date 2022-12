Kabellose Ladestation von Tesla: Elon Musk schafft, womit Apple überfordert war

Elon Musk macht Dinge möglich, die Timm Cook nicht geschafft hat

Klar, diese Überschrift ist ein wenig übertrieben, wenngleich sie vom Inhalt her korrekt ist. Aber der gute Elon Musk hat nach seinen fatalen Twitter-Fehlern der vergangenen Tage auch einmal ein wenig Labsal verdient. Und da wollen wir doch mal die für Februar 2023 angekündigte Wireless-Ladestation ein wenig featuren.

Das im Winkel verstellbare Dock für das Qi-Laden ist trotz futurischen Cybertruck-Design erst einmal nichts besonderes. Doch diese "Tesla Wireless Charging Platform" kann nicht nur gleich drei Smartphones, In-Ear-Kopfhörer oder andere kabellose Wireles-Geräte wie die Apple Watch Ultra kabellos laden, sondern es ist auch die Position komplett egal, wo Ihr Euer Device auf der Alcantara-Oberfläche platziert.

Elon Musk nennt die Technologie die dahinter steckt "FreePower", welche durch 30 verbaute Ladespulen realisiert wird. Mitgeliefert wird ein 65-Watt-Netzteil mit einem USB-Type-C-Stecker – EU-konform versteht sich. Am zu ladenden Device selbst kommen aber "nur" 15 Watt an. Der Preis beträgt schmale 300 US-Dollar und ist vorerst ab Februar 2023 nur in den USA erhältlich. Bei der Frage nach weiteren Ländern für den Vertrieb dieser außergewöhnlichen Ladestation, bin ich persönlich mit einem Tesla-Werk in der Brandenburgischen Grünheide, sehr optimistisch.

Die Tesla Wireles Ladestation kann bis zu 3 Geräte positionsunabhängig gleichzeitig durch die "FreePower"-Technologie laden. / © Tesla

Apple hat bei dieser Aufgabe versagt

Und als Abbinder der News sei noch schnell der Hinweis für die freche Überschrift erklärt: Bei der Präsentation des iPhone 8 und iPhone X im September 2017, hatte Tim Cook noch als traditionelles "One More Thing" eine "Apple AirPower"-Ladematte präsentiert, welche gleichzeitig und positionsunabhängig mehrere Apple-Produkte kabellos laden sollte. Wie wir nun heute wissen, wurde das Projekt 2019 offiziell eingestellt, da die Matte temperaturtechnisch nicht mitspielte. Tesla hat nun übernommen und das Projekt fertiggestellt. Hoffen wir nur, dass es nicht so ein Flopp wird, wie das zerbrochene Panzerglas des Cybertrucks, dass Elon Musk auf großer Bühne gleich zweimal zerstört hatte.

Ist die universelle Tesla-Ladestation was für Euch oder winkt Ihr bei möglichen 300 Euro ab? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare und wir diskutieren mit.