Unbegrenztes Datenvolumen im Teléfonica-Netz für nur 14,99 € sichern!

Eines der wichtigsten Merkmale von Mobilfunktarifen ist, neben dem Preis, das monatlich zur Verfügung stehende Datenvolumen. Hier gilt für viele Kunden, je mehr desto besser. Aktuell hat Freenet wieder eines der interessantesten Angebote für Euch auf Lager, bei dem Ihr sogar unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung habt. Perfekt für diejenigen unter Euch, die ständig an Ihre Limits kommen oder sich darüber keine Sorgen machen möchten,

Affiliate Angebot Free Unlimited Smart

Mit diesem Tarif befindet Ihr Euch im 4G-Netz der Teléfonica und surft mit einer maximalen Bandbreite von 10 MBit/s. Natürlich habt Ihr hier auch eine Telefonie- und SMS-Flatrate und EU-Roaming ist ebenfalls enthalten. Zusätzlich zu den 14,99 Euro, die Ihr monatlich für den Mobilfunktarif zahlt, kommen noch 39,99 Euro als einmalige Anschlussgebühr auf Euch zu. Doch gerade ein Aspekt macht den Deal noch einmal interessanter, als viele andere Unlimited-Angebote.

Darum lohnt sich das Tarif-Angebot von Freenet

Dabei handelt es sich um die Laufzeit. Der Unlimited Free ist monatlich kündbar, wodurch Ihr Euch keine Sorgen machen müsst, wenn Ihr keine Freunde von langen Vertragsbindungen seid. Solche günstigen Konditionen sind recht selten bei Tarif-Deals und sind daher recht interessant. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Fakten des Tarifs in unserer Tarif-Check-Tabelle noch einmal zusammengefasst.

Freenet-Übersicht Eigenschaft Free Unlimited Smart Datenvolumen unbegrenzt Netz Teléfonica 5G Nein Mindestlaufzeit 1 Monat Monatliche Kosten 14,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten 399,75 Euro Zum Angebot

Um Euch den Vergleich mit anderen Tarifen zu vereinfachen, findet Ihr in der Tabelle die Gesamtkosten, die Ihr nach 24 Monaten zahlen müsstet. Findige NextPit-Leser:innen haben darüber hinaus sicherlich bereits bemerkt, dass wir erst vor kurzem einen Freenet-Deal veröffentlicht haben, bei dem Ihr 20 GB Datenvolumen für den selben Preis zur Verfügung hattet. Dementsprechend handelt es sich hierbei um ein wirklich spannendes Angebot.

Auch wenn Ihr der Tarif einiges bietet, so müsst Ihr auf die typischen Discount-Tarif-Probleme achten. Denn zum einen habt Ihr keinen Zugang zum 5G-Netz der Teléfonica und mit einer maximalen Bandbreite von 10 MBit/s solltet Ihr keine größeren Downloads anstreben. Auch das bingewatchen Eurer Lieblingsserien dürfte sich dadurch als recht schwierig herausstellen. Zum surfen, arbeiten oder Memes anschauen reicht Euch die verfügbare Bandbreite allerdings definitiv aus.

Was haltet Ihr von dem Deal? Benötigt Ihr in der Regel viel Datenvolumen oder kommt Ihr mit wenig Inklusivvolumen zurecht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!