WhatsApp-Chats in Telegram importieren: So nutzt Ihr die Import-Funktion

Wollt Ihr endlich von WhatsApp zu Telegram wechseln? Dann nehmt Eure Chat-Verläufe doch einfach mit. Hierzu bietet der funktionsreiche Messenger eine Import-Funktion an, die ziemlich einfach funktioniert. Damit keine Nachrichten verloren gehen, zeigen wir Euch das ganze in dieser Anleitung

Das Interesse an Alternativen zu WhatsApp wächst spätestens, seit der Probleme rund um die AGB-Änderungen im Mai. Wollt Ihr dabei zu Telegram wechseln, könnt Ihr Eure jahrelangen Chat-Verläufe und die unzähligen Nachrichten einfach mitnehmen. In diesem Tutorial zeigen wir Euch, wie Ihr Nachrichten – und Medien – von WhatsApp zu Telegram migrieren könnt.

Denn Telegram selbst hat nach der Kontroverse um die neuen Datenschutzregeln von WhatsApp/Facebook ein Tool zum Importieren von Nachrichten integriert. Damit könnt Ihr praktisch den gesamten Verlauf der Konkurrenz-App – einschließlich Fotos, Audios und Videos – von Kontakten und sogar Gruppen übertragen.

Die Funktion ist sowohl in der Version der App für Android als auch für iOS verfügbar. Um die Migration von Konversationen zu Telegram vorzunehmen, öffnet die WhatsApp-Konversation mit dem jeweiligen Kontakt oder der Gruppe und führt die folgenden Schritte aus:

Das Exportieren von Unterhaltungen kann auch über den Profil-Screen des Kontakts oder der Gruppe erfolgen / © NextPit

Tippt auf die Schaltfläche "⋮"; Wählt die Option Mehr; Wählt dann Chat exportieren; Wählt, ob Mediendateien ( Fotos, Videos, Audio) eingeschlossen werden sollen oder die Option Ohne Medien; Tippt im Android/iOS-Freigabemenü auf das Telegram-Symbol; Wählt in der Liste der Telegram-Unterhaltungen den gewünschten Kontakt aus oder sucht nach dem Namen der Person oder Gruppe; Bestätigt Sie den Import des Gesprächsverlaufs, indem Ihr die Option Importieren wählt; Der nächste Bildschirm zeigt den Fortschritt der Migration an, am Ende tippt Ihr dann einfach auf "Fertig".

Die Importzeit in Telegram hängt von der Größe des Verlaufs und den enthaltenen Medien ab / © NextPit

Die Konversationsliste bietet zunächst nicht die Möglichkeit, in Chatgruppen zu importieren, aber mit dem Suchwerkzeug auf dem Lupensymbol könnt Ihr den Verlauf dorthin migrieren, wie im Screenshot oben gezeigt (Schritte 6 und 7).

Leider behalten die Nachrichten in Telegram nicht das ursprüngliche Datum bei – was ein Problem sein kann, wenn Ihr bereits einen Chatverlauf in beiden Apps habt – allerdings zeigt die App das ursprüngliche Datum der Nachricht an und zeigt immer noch an, dass sie von einem anderen Dienst importiert wurde.

Telegram sortiert das Datum von Nachrichten im Verlauf entsprechend ein und zeigt den ursprünglichen Tag und die Uhrzeit an / © NextPit

Derzeit bieten Alternativen wie Signal keine ähnliche Funktion zum Importieren von Chatverläufen. Trotzdem gibt es mindestens einen Entwickler, der an einer inoffiziellen Lösung arbeitet, die aber derzeit den Einsatz zusätzlicher Tools erfordert, um den komplizierten Verlaufsschutz von WhatsApp zu "brechen".

Erwägt Ihr gerade auch den Wechsel von WhatsApp zu einer anderen Messaging-App? Teilt uns gerne in den Kommentaren mit, für welche Alternative Ihr Euch entschieden habt.