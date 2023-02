Nubia Neovision Glass: Auch ZTE stellt nun seine erste AR-Brille auf dem MWC vor

ZTE kommt mit einem umfangreichen Portfolio zum MWC 2023

Manch einer von Euch wird den chinesischen Hersteller ZTE gar nicht so recht zuordnen können. Daher seid rasch ins Boot geholt: Das 1985 im chinesischen Shenzhen gegründete Unternehmen spielt in etwa in der gleichen Liga wie Huawei, was auch gleich einmal entsprechende US-Sanktionen erklärt. Nicht ganz so hart wie bei Huawei, aber es wird den US-Bürgern schon "angeraten" keine ZTE-Smartphones zu kaufen. Eben jener Hersteller bietet aktuell ein recht nettes Smartphone-Flaggschiff in unterschiedlichen Versionen. Das ZTE Axon 40 Ultra soll unter anderem seinen globalen Launch auf dem MWC 2023 erhalten.

Mich hat aber heute die Nubia Neovision Glass zur Berichterstattung gereizt. Fabi und Casi haben sich ja erst gestern Fabian Nappenbach (Director of Product Marketing bei HTC) zum Podcast geladen, um sich der ganzen Realitätslage anzunähern. Jetzt, wo es wohl so langsam was mit Apple und der Apple Reality One, Reality Pro und dem Apple Glass werden könnte. In dem Zusammenhang butter ich Euch mal meine Intention zu den Standalone-VR-Brillen auf´s Sonntagsbrötchen:

Während die ganze VR-, MR- und XR-Blase für mich nur die Vorstufe zur Augmented Reality ist, sind an dem Thema schon einige Hersteller dran. Oppo hatte beispielsweise auf den hauseigenen Inno Days 2022 die Oppo Air Glass 2 präsentiert, die auch schon einiges zu bieten hat. Nun will also auch ZTE mit der Tochter Nubia seine erste AR-Brille präsentieren, welche mir ein wenig von Terminator 2 inspiriert scheint.

Bekannt ist über die Nubia Neovision Glass lediglich, dass "die Brille die vollständige Integration von Leben, Büro, Sport und Unterhaltung realisieren wird, um den Benutzern ein neues Jahrhundert des Liegens und Spielens zu eröffnen". Auf den Teasern ist kein Kabel zu erkennen, sodass vermutet werden kann, dass sie wahlweise einen eigenen Prozessor im Gestell verbaut hat oder via Bluetooth, bzw. WLAN eine Direktverbindung zum Smartphone aufnimmt. Ich bin mir sicher, die kommende Woche wird der Sino-Weibo-Kanal von ZTE glühen.

Nubia's first AR smart glasses are coming!

Get ready for the new Nubia Neovision Glass 👓 a perfect combination of fashion and technology.



High-quality views, with excellent sound: enjoy the ultimate audio-visual experience!#MWC23 #Nubia #AR #ZTE #ARGlasses #TechNews pic.twitter.com/EU8q8hsIdd





— ZTE Device (@ZTEDevice) 17. Februar 2023

Laut dem Teaser-Poster findet der Event am 28. Februar um 15:00 Uhr auf dem Gelände des MWC in Halle 3, am Stand 2F30 statt. Ihr müsst jetzt aber nicht hin, denn meinem Kenntnisstand sind mindestens Stefan und Antoine vor Ort und werden von der Sonne Spaniens nur wenig mitbekommen.