100.000 E-Autos stehen rum, Tesla senkt Preise um tausende Euro

E-Auto-Lager überfüllt: Tesla reduziert Preise

Tesla lässt die Preise seiner Fahrzeuge sehr deutlich schwanken, je nachdem wie sich Absatz und Geschäftsjahr entwickeln. Aktuell dreht der Hersteller auch wegen der schwachen Verkaufszahlen in Deutschland einmal mehr an der Preisschraube - und versucht so schon produzierte Fahrzeuge loszuwerden, die direkt vom Werk zu tausenden auf Parkplätzen landen.



Wie das Unternehmen jüngst mitteilt, startet man jetzt eine Rabattaktion für das Model Y. Für vorkonfigurierte Fahrzeuge aus dem verfügbaren Bestand, die mit Auslieferung bis zum 30. Juni markiert sind, werden kurzfristig 6000 Euro Preisnachlass geboten. Das günstigste Modell ist damit aktuell für knapp 39.000 Euro zu haben, in der Spitze zahlt man 54.000 Euro für den Performance-Ausbau mit Allrad.



Tesla Mode Y mit 6000 Euro Rabatt im Juni 2024:

Model Y Hinterradantrieb ab 38.990 Euro

Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb ab 42.990 Euro

Model Y Maximale Reichweite Allradantrieb ab 48.990 Euro

Model Y Performance Allradantrieb ab 53.990 Euro

Die Parkplätze sind voll

In den letzten Tagen hatten wir darüber berichtet, dass Tesla aktuell Zehntausende unverkaufte Modelle zwischenlagert - unter anderem auf einem Flugplatz bei Berlin. Dieses Problem ist nach Analyse von Autoexperten aber bei allen Herstellern zu beobachten.

Wie das Chemnitz Automotive Institute CATI in einer aktuellen Analyse (via Golem) schreibt, stehen in Deutschland rund 100.000 unverkaufte Elektroautos auf den Parkplätzen der Hersteller und Händler. Das ist ein neuer Rekordwert bei nicht verkauften E-Autos.

