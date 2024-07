Amazon hat ein neues Produkt in das hauseigene Fire-TV-Portfolio aufgenommen. Es handelt sich um die Fire TV Soundbar, die Euch unter anderem Funktionen wie DTS Virtual:X oder Dolby Audio bietet. Bis zum 29. Juli könnt Ihr 21 Prozent im Vergleich zur UVP sparen. Wie gut die Soundbar tatsächlich ist und für wen sich der Deal lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

In so gut wie jedem Wohnzimmer steht mindestens ein Smart TV. Vor allem Hersteller wie LG, Hisense oder Sony dürften die meisten von Euch mit den Flimmerkisten assoziieren. Auch Amazon hat mit seinem Fire-TV-Sortiment eine riesige Auswahl an smarten Fernsehern oder Streaming-Sticks. Der Versandriese erweitert dieses Portfolio nun um eine hauseigene Bluetooth-Soundbar mit Dolby Audio. Diese kommt mit einem Preis von 139,99 Euro auf den Markt, kostet Euch für kurze Zeit allerdings nur 109,99 Euro.

Das bietet Euch die Amazon Fire TV Soundbar

Die Amazon Fire TV Soundbar ist recht kompakt. Sie misst 610 × 90 × 65 mm und ist mit einem Gewicht von 1,8 kg nicht schwerer als andere Geräte. Zudem gibt sie den Sound über zwei 20 W Lautsprecher aus. Die Soundbar bietet verschiedene Audio-Codecs wie DTS Virtual:X und Dolby Digital, um einen immersiven Sound zu erzeugen. Ein Subwoofer fehlt hier allerdings.

Die Amazon Fire TV Soundbar passt auf die meisten TV-Schränke. / © Amazon

Verbunden wird die Amazon-Soundbar über das mitgelieferte HDMI-Kabel. Möchtet Ihr lieber den Sound Eures Smartphones abspielen, ist das dank Bluetooth-Kompatibilität ebenfalls kein Problem. Der Unterschied zu anderen Soundbars in dieser Preisklasse liegt also nicht am Sound oder den Funktionen. Viel mehr ist es die Verbindung zu einem Fire TV. Mit einer entsprechenden Fernbedienung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist, könnt Ihr nicht nur den Smart TV, sondern auch die Soundbar steuern.

Lohnt sich die Soundbar von Amazon?

Soundbars gibt es wie Sand am Meer. Die Preise der Geräte variieren zwischen 30 und mehreren tausend Euro im Netz. Je günstiger sie werden, desto mehr Abstriche müsst Ihr allerdings machen. Bisher gibt es natürlich noch keine Tests zur Amazon Fire TV Soundbar, allerdings verspricht das Gerät einen ordentlichen Sound. Vor allem Fire-TV-Besitzer sollten sich das Gerät unbedingt näher anschauen.

Durch die recht kompakte Größe passt sie zudem unter die meisten Fernseher. Bedenkt allerdings, dass hier keine TV-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten ist. Allerdings erhaltet Ihr eine Fernbedienung, die speziell für die Soundbar gedacht ist. Seid Ihr also auf der Suche nach einer günstigen Soundbar, um endlich etwas mehr von Euren Filmen und Serien zu haben, ist das Gerät durchaus spannend.

Bedenkt allerdings, dass es sich hierbei um ein Einführungsangebot handelt. Ihr bekommt den vergünstigten Preis bis zum 29. Juli geboten. Einen Tag später erhaltet Ihr auch erst die Amazon-Soundbar nach Hause geliefert. Da es sich um ein neues Gerät handelt, ist es fraglich, ob der Preis am kommenden Prime Day noch einmal fällt.

Was haltet Ihr von der Soundbar? Findet Ihr den Preis von 109,99 Euro gerechtfertigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!