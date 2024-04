Amazon-Tipp zum Bestpreis: Riesiger Bluetooth-Lautsprecher richtig günstig

Amazon bietet derzeit einen der bestbewerteten Bluetooth-Lautsprecher mit einem Rabatt von 60 Euro an. Der Soundcore Motion Boom Plus bietet nicht nur eine satte 80-W-Leistung, sondern auch eine ordentliche Laufzeit von bis zu 20 Stunden. Wie gut der Deal wirklich ist, verrät Euch der Deal-Check von nextpit.

Die kalte Jahreszeit ist endlich vorbei und neben den ersten Biergarten-Besuchern tummeln sich immer mehr Menschen in Parks oder Städten. Für viele beginnt auch die Grillsaison und somit finden wieder die ersten Gartenpartys statt. Was hier noch fehlt, ist natürlich die passende musikalische Untermalung – ein passender Bluetooth-Lautsprecher muss also her. Bei Amazon könnt Ihr für kurze Zeit einen satten Rabatt einheimsen, wenn Euch der Soundcore Motion Boom Plus interessiert.

Bluetooth-Lautsprecher für Camping und Grillen

Anker verpasst de Soundcore Motion Boom Plus eine Leistung von 80 W, die sich auf zwei 30-W-Hochtäner und zwei 10-W-Tieftöner aufteilt. Der integrierte Subwoofer sorgt, dank BassUp-Technologie, für ordentlich Wumms und für einen allumfassenden Klang hat der Hersteller hier Titantreiber installiert. Der Bluetooth-Lautsprecher (zur Bestenliste) ist zudem nach IP67 zertifiziert und somit Wasser geschützt. Tauchen solltet Ihr jedoch nicht mit dem Gerät.

Auf der Oberseite findet sich zudem eine Powerbank. Für den perfekten Klang sorgt ein individualisierbarer Equalizer, den Ihr mithilfe der Anker-App ganz einfach bedienen könnt. Allerdings solltet Ihr keine langen Spaziergänge mit dem Motion Boom Plus planen, denn der Speaker ist recht groß und bringt stolze 3 kg auf die Waage.

Lohnt sich das Angebot zum Bluetooth-Lautsprecher von Amazon?

In der Regel verlangt Anker für den Lautsprecher 179,99 Euro. Verkauft wird das Gerät lediglich über Amazon, den Shop des Herstellers und Kaufland. Letzterer bietet hier auch den nächstbesten Preis an, der derzeit bei besagten 179,99 Euro liegt. Somit spart Ihr gerade die ausgeschriebenen 60 Euro.

Am Prime Day im Jahr 2023 galt ein Bestpreis von 109,99 Euro, der seit dem nicht mehr erreicht wurde. Allerdings gibt es immer wieder Angebote zu dem heutigen Deal-Preis. Benötigt Ihr den Lautsprecher also nicht in nächster Zeit oder seid Euch unsicher, könnt Ihr in einigen Monaten wieder Glück haben. Dennoch gilt, dass wir natürlich keine Kristallkugel bei nextpit haben und somit lediglich mutmaßen können. Hat es Euch der Bluetooth-Lautsprecher angetan, macht Ihr bei diesem Deal jedenfalls nichts verkehrt und könnt hier getrost zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits Produkte von Soundcore? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!