Android 12: Welche Samsung-Handys werden das Update erhalten?

Wir schreiben den Juli 2021 und die offizielle Version von Android für Samsung-Telefone ist Android 11, das zeitgleich mit OneUI 3.1 entwickelt wurde. Um herauszufinden, welche Modelle des Herstellers bereits auf dieser Version des Systems laufen, schaut doch einmal in unserer Android 11 Update-Liste vorbei.

Lest auch: Mit diesen 11 Tipps und Tricks meistert Ihr Samsung One UI

Das heißt, Android 12 ist noch in der Entwicklung, aber seine Beta-Version ist bereits zum Testen auf einigen Telefonmodellen verfügbar, wie z. B. Googles Pixel-Linie. Leider ist Samsung nicht Teil des Android-Beta-Testprogramms, daher ist es derzeit nicht möglich, Android 12 auf ein Galaxy herunterzuladen. Um jedoch herauszufinden, was die wichtigsten Funktionen von Android 12 sind, lest unsere Vorschau auf die Beta-Version des neuen Betriebssystems unter dem unten stehenden Link:

Neben der neuen Version des Google-Betriebssystems wird erwartet, dass Samsung auch die Überarbeitung seiner Benutzeroberfläche für die Galaxy-Reihe, OneUI 4.0, ankündigt.

Was dürft Ihr von diesem Artikel erwarten?

Hier zeigen wir Euch alle Samsung-Handys, die das Update auf Android 12 erhalten sollten. Basierend auf der Update-Historie des Herstellers sowie den Ankündigungen von Samsung auf seinen offiziellen Seiten. Unten findet Ihr alle Modelle nach Kategorien geordnet.

Galaxy A-Serie Update

Samsungs Galaxy A-Serie bietet Mittelklasse-Modelle mit einigen fortschrittlichen Kamera- und Internet-Netzwerk-Funktionen, zum Beispiel. So bringen Geräte wie das Galaxy A52 die Option auf 5G-Netzunterstützung mit, und das Galaxy A72 hat ein Teleobjektiv in seinem Vierfach-Kamera-Set. Für diese Modelle ist es klar, dass Samsung sie mit Android 12 versorgt.

Unter Berücksichtigung der Prognose des Standortes SamMobil, spezialisiert auf Samsung-Telefone, ist es bei den unten aufgeführten Modelle ebenfalls möglich, Android 12 zu bekommen. Allerdings wäre das die letzte große OS-Version für diese Geräte:

Galaxie A01

Galaxie A02

Galaxie A02s

Galaxy A11

Galaxy A12

Galaxie A02

Galaxy A21s

Galaxy A32

Galaxy A32

Galaxy A90 (5G)

Galaxy S Serie Update

Die Galaxy S-Serie braucht keine Einführung, oder? Dabei werden mindestens drei Generationen von Samsungs Flaggschiff-Linie mit der neuen Version des Betriebssystems ausgestattet sein. Basierend auf Samsungs Update-Strategie sollte man jedoch bedenken, dass Android 12 das letzte große Update für die Modelle der Galaxy S10-Serie sein wird.

Galaxy Note Serie Update

Im März dieses Jahres erklärte Samsung-CEO DJ Koh, dass das Unternehmen erwäge, das jährliche Update für die Galaxy-Note-Reihe nicht im Jahr 2021 zu veröffentlichen. Die Modelle, die demnächst in Samsungs Software-Update-Politik für die Galaxy-Note-Reihe fallen, sind das verbleibende Note 10 und Note 20. Wie die Galaxy-S10-Reihe wird auch die Note-10-Reihe voraussichtlich Android 12 als letztes großes OS-Update erhalten.

Galaxy Z-Serie Update

Und der Grund, warum es keine neuen Galaxy-Note-Geräte gibt, ist die Galaxy-Z-Serie. Denn im Falle einer Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte würde sie in direkte Konkurrenz zum Note 30 treten. Zur Erinnerung: Die neuen Modelle Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 haben bereits einen Veröffentlichungstermin im Jahr 2021.

Galaxy M-Serie Update

Eine weitere beliebte Serie von Samsung ist das Galaxy M. Zu den Highlights der Reihe gehört zum Beispiel das kürzlich angekündigte Galaxy M32 mit einem riesigen 6.000-mAh-Akku.

Galaxy XCover Serie Upgrade

Die Rugged-Phones von Samsung verfügen ebenfalls über Geräte, die für das OS-Upgrade in Frage kommen. Die beliebtesten Modelle sind:

Upgrade der Galaxy Tab-Serie

Als zusätzliche Info stellen wir auch die Liste der Tablets der Galaxy Tab-Serie von Samsung zur Verfügung, die voraussichtlich das Betriebssystem-Upgrade auf die nächste Android-Version erhalten werden.

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active 3

Fertig! Diese Liste wird ständig mit neuen Geräten und Informationen über den Aktualisierungsprozess des Betriebssystems von Samsung-Handys aktualisiert. Wenn Sie also eines der oben genannten Geräte besitzen oder über den Kauf eines solchen nachdenken, speichern Sie diese Seite in Ihren Lesezeichen, um immer eine Verknüpfung in Ihrem Browser zu haben und schnell den Status des Samsung-Updates für Android 12 zu überprüfen.

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass Samsung 5 Jahre lang Sicherheitspatches für Flaggschiffe und Zwischenprodukte verspricht, die Teil der "Enterprise Edition"-Serie sind. Diese Modelle richten sich aber nur an Unternehmen also halb so interessant für uns!