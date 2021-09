Casa Casi 23: Apple-Event und neue iPhones – sind wir begeistert?

In dieser Woche hat Apple neue iPhones präsentiert und natürlich war das auch bei NextPit das große Thema der Woche. Auch im Podcast sprechen wir über das Event, über die neue Hardware – aber damit verbunden auch über unser Anspruchsdenken und über das, was Apple anders und besser macht als andere.

Junge, Junge – das war mal eine stressige Woche! Wochen mit Apple-Events (lest unbedingt unser Apple-Event-Recap) sind für uns immer Vollgasveranstaltungen. Das liegt auch daran, dass Apple da zumeist ganz schwere Geschütze auffährt: In zwei Stunden hat man uns am Dienstagabend das iPhone 13, das iPhone 13 mini, das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max vorstellt und das auch noch mit einer neuen Apple Watch und neuen iPads garniert.

Es liegt aber auch daran, dass Apple immer noch dieses eine, besondere Unternehmen ist. Ein Unternehmen, welches in einigen Dingen einfach anders tickt als andere Konzerne. Noch immer gibt Apple oft den Takt vor und Konkurrenten wie Xiaomi, die Ihrerseits in dieser Woche auch richtig viel zu bieten hatten, eifern dem nach.