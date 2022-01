Casa Casi 38: CES, MWC und Co.: Brauchen wir die ganzen Tech-Messen eigentlich noch?

In der Pandemie haben wir uns an virtuelle Launches und Online-Events gewöhnt. Was bedeutet das für Präsenzveranstaltungen wie CES, IFA und MWC? Das besprechen wir heute im Tech-Podcast Eures Vertrauens.

Gerade erst ging in Las Vegas die CES zu Ende. Aus dem Anlass haben wir uns heute mal darüber unterhalten, wie wichtig diese Veranstaltungen für uns in der Tech-Branche tatsächlich noch sind. Können wir drauf verzichten, weil wir uns längst mit Streams und virtuellen Keynotes begnügen können? Müssen wir zwingend wieder zurückkehren zu Events, bei denen man die neuesten Produkte persönlich unter die Lupe nehmen kann? Oder ist es irgendwas dazwischen, also eher eine Art Event, das die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und der digitalen Möglichkeiten kombiniert?

Genau darüber wollen wir heute in der Casa Casi sprechen, unserem NextPit-Podcast. Wieder sitzen Fabi und Sascha mit mir zusammen und heute kann ich es Euch verraten: Sascha "Palle" Pallenberg ist jetzt als festes Mitglied unserer Runde an Bord. Palle hat seinen Namen in den Tisch unseres Italieners geritzt, noch bevor Luigi einen dritten Stuhl ran schieben konnte.

Ab sofort sitzen wir da also zu Dritt und tauschen Geheimwissen zu Tech-Themen aus und wir können schon mal versprechen, dass wir so einige neue Ideen für die NextPit-Community planen. 2022 wird also auch in dieser Hinsicht ein spannendes Jahr!

Online-Events vs Präsenzveranstaltungen

Ihr habt vermutlich längst mitbekommen, dass aus der NextPit-Mannschaft niemand bei der CES vor Ort war. Corona bestimmt auch dieses Jahr noch unseren Terminplan mit, sodass der Trip nach Las Vegas für uns keine gute Idee war. Aber mal fernab der Pandemie: Haben wir nicht längst gelernt, dass wir auch mit virtuellen Launches ganz gut über die Runden kommen?

Palle geht sogar noch einen Schritt weiter: Er nennt zum Beispiel Apple, das für seine Produktvorstellungen aus der Not eine Tugend gemacht hat. Das Unternehmen aus Cupertino hat die Art der Präsentation auf ein völlig neues Level und damit in die Nähe von Hollywood gehievt. Werft dazu am Besten auch einen Blick auf Saschas Video: