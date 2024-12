Ja, es ist wieder diese Zeit des Jahres! Wir haben uns selbst einfach mal bei TON EINS eingeladen – also in das Studio, in dem normal Johanna vom inside-digital-Podcast überMORGEN üblicherweise aufnimmt. Und bei der Gelegenheit haben wir natürlich auch Johanna gebeten, Teil unserer kleinen Weihnachtsfolge zu werden.

Wir hatten sehr viel Spaß und tatsächlich zwischendurch ein wenig Weihnachtsstimmung. ;) / © TON EINS

Wir hatten nicht nur sehr viel Spaß zusammen, sondern auch ein paar echt innovative Ideen zu Zukunftstechnologien. Johanna hat sich für Weihnachten nämlich ein paar Geschenke fürs Wichteln überlegt – allesamt Technikinnovationen! Leider kamen beim Grinch-Autor dieser Zeilen nicht alle Geschenke gut an, aber hört einfach selbst ;-)

... oder noch viel besser: Seht uns auch dabei zu, denn wir haben diese Folge einfach mal gefilmt und auf YouTube hochgeschaufelt.

Wir hoffen jedenfalls, dass Ihr mit der Folge ebenso viel Spaß habt, wie wir bei der garantiert glühweinfreien Aufnahme hatten. Da es die letzte Folge des Jahres ist (okay, eigentlich gibt es noch eine Crossover-Folge, in der wir zu Gast bei überMORGEN sind), ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, Danke an Euch alle zu sagen. Wir freuen uns, dass Ihr uns weiterhin die Stange haltet und hoffen natürlich, dass Ihr uns auch im neuen Jahr begleiten werdet. Wir haben sehr viel Neues geplant für die Zukunft und wünschen uns zum Fest, dass Ihr dann alle wieder am Start seid. Frohe Weihnachten, Ihr Lieben!

Show Notes

