Deal: Mähroboter Worx Landroid L1000 zum Bestpreis erhältlich!

Habt Ihr einen Garten, aber so gar keine Motivation, Euch um den Rasen zu kümmern? Dann solltet Ihr Euch das aktuelle Angebot bei Amazon nicht entgehen lassen. Derzeit ist der Mähroboter Worx Landroid L1000 um 150 Euro reduziert!

Worx Landroid L1000 zum Bestpreis erhältlich

Bewegliches Mähwerk

Angenehme App-Steuerung

Worx ist bekannt für leistungsstarke Mähroboter – das gilt auch für den Landroid L1000, der aktuell zum Bestpreis zu haben ist!

Deshalb lohnt sich die Anschaffung des Worx Landroid L1000

Er meistert dank des Anti-Kollisions-Systems ACS ohne einen Führungsdraht enge Pässe in Eurem Garten. Das Besondere am Landroid L1000: der Mähroboter passt sich selbstständig Unebenheiten an. Somit werden einerseits die Messer des Roboters geschützt und zum anderen wird Euer Rasen nicht zu kurz gemäht.

Der Mähroboter ist in der Lage Steigungen von bis zu 35 % zu bewältigen. Schließlich könnt Ihr die Schnitthöhe individuell von 30 bis 60 mm festlegen. Dank der Cut-to-Edge-Technologie lässt der Mähroboter auch den Rasenrand nicht außer acht. Mithilfe des speziell positionierten Mähwerks hinterlässt der Landroid L1000 nur einen minimalen Rand an der Seite. Damit gehört auch das Nachtrimmen der Rasenkanten der Vergangenheit an.

Den Worx Landroid L1000 steuert Ihr schließlich bequem mithilfe der Worx-Landroid-App. Apropos App-Steuerung: Um Eure Pflanzen zu schützen, könnt Ihr dem Mähroboter virtuelle Zäune vorgeben. Obendrein könnt Ihr für mehr Sicherheit eine PIN erstellen. Zusammenfassend bekommt Ihr einen zuverlässigen Helfer für Eure Gartenarbeit. Schnell sein lohnt sich, denn der Worx Landroid L1000 ist so preiswert wie noch nie. Aktuell gibt es den Akku-Mähroboter für 848,30 Euro.

Was haltet Ihr vom Deal? Ist Euch der aktuelle Bestpreis attraktiv genug? Worauf achtet Ihr beim Kauf eines Akku-Mähroboters? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!