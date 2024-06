Defekter Scheibenwischer stoppt die Tesla Cybertruck-Auslieferung

Erneuter Stopp der Cybertruck-Auslieferung

Daher soll Tesla jetzt - so heißt es zumindest in Medienberichten - die Auslieferung des Cybertrucks pausiert haben. Der E-Auto-Bauer geht demnach dem Fehler auf die Spur, der zu den Ausfällen führt. Ein defekter Scheibenwischer ist durchaus ein sicherheitsrelevantes Problem.



Wie es heißt, geht man derzeit davon aus, dass ein Bauteil des Wischermotors fehlerhaft und ein Ausfall damit vorprogrammiert ist. Das Bauteil soll identifiziert und in der Überarbeitung sein. Wann die Endmontage mit neuen Bauteilen weitergehen kann, ist nicht bekannt.

So berichtet das Online-Magazin Engadget, dass alle Cybertruck-Käufer vertröstet werden, die ihre neuen Fahrzeuge diese Woche erhalten sollten. Wie es heißt, wird die Auslieferung kurzfristig - und teils auf unbestimmte Zeit, teils einfach um eine Woche - verschoben.

Die Käufer sollen jetzt noch etwas länger warten, da das Unternehmen aktuell das Sicherheitsproblem mit dem Scheibenwischermotor behebt. Tesla hat bislang derartige Problemen nur selten öffentlich bestätigt, und so ist es auch jetzt - das Unternehmen schweigt. Es gibt derzeit auch noch keinen offiziellen Rückruf für bereits ausgelieferte Fahrzeuge.

Das nächste Cybertruck-Problem

Tesla musste bereits im Frühjahr dieses Jahres die Auslieferung der Cybertrucks unterbrechen, als das Unternehmen einen Rückruf wegen fehlerhafter Gaspedale, die stecken bleiben konnten, herausgab. Das Problem betraf fast 4000 Fahrzeuge. Damals war die Behebung recht einfach durch das nachträgliche Einsetzen einer Niete möglich, sodass die Auslieferungen zeitnah wieder aufgenommen werden konnten.

