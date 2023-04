Dell-Monitore reduziert: Ab 109 Euro, auch für Gaming mit 165 Hz

Bei Amazon gibt es eine neue Sparaktion mit Dell-Monitoren. Drei Bildschirme sind aktuell mit bis zu 36 Prozent Rabatt erhältlich und weder direkt bei Dell noch bei anderen Händlern für weniger Geld zu bekommen. Während sich die zwei günstigeren Modelle vor allem für Office anbieten, ist auch ein Display mit Gaming-tauglichen 165 Hz dabei. In diesem Artikel gehen wir näher darauf ein, was Euch bei den Monitor-Deals hinter den Modellen S2721NX, S2421NX und G2723 erwartet.

Allen Monitoren gemein ist, dass sie über ein IPS-Panel verfügen und mit Full HD, also 1.920 × 1.080 Pixeln auflösen. Eng miteinander verwandt sind die Modelle S2721NX und S2421NX, die sich vor allem, aber nicht ausschließlich bei der Größe unterscheiden: Der Dell S2721NX bringt es auf 27 Zoll Diagonale und eine Helligkeit von 300 cd/m², während der 23,8 Zoll große Dell S2421NX eine Helligkeit von 250 cd/m² erreicht. Dafür ist der maximale Strombedarf des kompakteren Modells mit 21 statt 29 Watt geringer.

Beide Monitore bieten eine Bildwiederholfrequenz von 75 Hz und anschlussseitig 2× HDMI 1.4 und 1× Audio-Line-Out. Die Monitore lassen sich außerdem um 5 Grad nach vorne und 21 Grad nach hinten neigen. Den Dell S2721NX gibt es dank 30 Prozent aktuell für 139 Euro*, der S2421NX ist sogar um 36 Prozent günstiger und jetzt für 109 Euro* verfügbar. Günstiger gibt es die Monitore unseres Wissens weder bei Dell noch bei einem anderen Händler.

Affiliate Angebot Dell S2721NX 27 Zoll,1920 x 1080, IPS, 8ms, 75Hz, 300cd/m²,HDMI, Audio Out, AMD FreeSync™, 3Jahre DELL Austauschservice, Schwarz

Der Dell G2723HN richtet sich an Gamer und bietet dementsprechend eine erhöhte Auffrischungsrate von 165 Hz. Außerdem unterstützt das Gerät AMD Freesync Premium von 48 bis 165 Hz und ist zertifiziert als Nvidia G-Sync Compatible. Der 27-Zoll-Bildschirm bietet eine Helligkeit von 350 cd/m² und setzt sich gegenüber den Dell-Monitoren S2721NX und S2421NX auch bei den Anschlüssen ab: Geboten werden neben dem Line-Out für Kopfhörer 2× HDMI 2.0 und 1× DisplayPort 1.2.

Affiliate Angebot Dell G2723HN 27 Zoll, 1920 x 1080, LED LCD, IPS, 1ms, 165 Hz, DP, HDMI, Kopfhörer-Mini-Klinkenstecker, AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC, 3Jahre DELL Austauschservice, Schwarz

Die 165 Hz Bildwiederholfrequenz lässt sich also an jedem zur Verfügung stehenden Anschluss nutzen. Auch dieses Modell ist um 5 Grad nach vorne und um 21 Grad nach hinten neigbar. Der maximale Stromverbrauch beträgt 43 Watt. Der Gaming-Monitor von Dell wird derzeit um 60 Euro reduziert und damit für 189 Euro bei Amazon* angeboten - auch in diesem Fall der Bestpreis.