In der internationalen Batterieforschung werden immer verrücktere Meilensteine erreicht. Meist allerdings (noch) nicht in Europa, sondern auf anderen Kontinenten. In China hat CATL jetzt brandneue Batterien für E-Autos vorgestellt, die bisher Unvorstellbares ermöglichen. Wenn die Energiespeicher in Serie gehen, dann können wir uns die sogenannte Reichweitenangst wohl endgültig aus dem Kopf schlagen.

CATL zeigt Super-Batterien für E-Autos

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat seinen "Tech Day" nämlich genutzt, um uns mal so richtig zukunftsweisende Batterietechnologien für Elektrofahrzeuge zu zeigen. Da gibt's etwa die Freevoy Dual-Power-Batterie. Sie kombiniert verschiedene Batterietypen auf ziemlich clevere Weise und soll bei E-Autos Reichweiten von bis zu 1.500 Kilometern ermöglichen. Dann ist da noch die Naxtra, die weltweit erste Natrium-Ionen-Batterie, die in Serie gefertigt wird. Hierbei handelt es sich um eine umweltfreundliche Alternative auf Basis von bisher verwendetem Lithium. Und als drittes Highlight haben die CATL-Forscher die zweite Generation der Shenxing Superfast Charging-Batterie präsentiert, die mit ihren mega-schnellen Ladezeiten neue Maßstäbe setzt. Aber der Reihe nach...

Die Freevoy Dual Power Batterie packt verschiedene Batterietechnologien in ein System. Dadurch sollen die Vorteile unterschiedlicher chemischer Zusammensetzungen optimal genutzt werden können. Eine innovative Dual-Core-Architektur mit zwei unabhängigen Energiezonen – ein Hauptenergiebereich und ein Bereich für mehr Reichweite – sorgt für eine zuverlässige und sichere Energieversorgung, was besonders wichtig für das autonome Fahren ist. Eine neue Anodentechnologie pusht die Energiedichte der Batterie ordentlich nach oben und ermöglicht so größere Reichweiten. CATL selbst spricht da von bis zu 1.500 Kilometern! Das wär im Vergleich zu herkömmlichen Batterien echt ein Meilenstein. Für unterschiedliche Bedürfnisse und Fahrstile soll es verschiedene Kombinationen geben, zum Beispiel aus Natrium- und Lithium-Eisenphosphat-Batterien.

Mehr Nachhaltigkeit bei Batterien für Elektroautos

Die neue Naxtra-Batterie macht uns wiederum unabhängiger von Materialengpässen, weil sie Natrium nutzt, das viel breiter verfügbar ist. Sie hält auch extreme Temperaturen aus und behält selbst bei eisiger Kälte einen Großteil ihrer Ladeleistung von bis zu 500 kW. CATL verspricht, dass man die Batterie selbst bei -30 Grad Celsius in nur 30 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufladen kann. Für normale Autos soll die Naxtra-Batterie eine hohe Energiedichte haben und eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern ermöglichen. Und das bei einer sehr langen Lebensdauer von 10.000 Ladezyklen und erhöhter Sicherheit. Für Plug-in-Hybride gibt es eine angepasste Version mit einer E-Reichweite von bis zu 200 Kilometern. Und für schwere Lkw soll's eine spezielle Variante geben, die deutliche Kostenvorteile und eine bessere Leistung als herkömmliche Batterien bietet. Die Massenproduktion soll im Dezember starten.

Und dann wäre da noch eie zweite Generation der Shenxing Superfast Charging-Batterie. Sie setzt mit einer extrem hohen Laderate (12C) einen neuen Weltrekord. Der neue Super-Akku erlaubt pro Sekunde eine Nachladung von 2,5 Kilometern Reichweite. Selbst bei Minusgraden soll es in kurzer Zeit möglich sein, neue Energie für bis zu 800 Kilometer zu laden. Selbst bei –10 Grad Celsius soll eine Aufladung von 5 auf 80 Prozent in nur 15 Minuten drin sein. Und das Beste: Selbst wenn die Batterie fast leer ist, soll sie noch eine Ausgangsleistung von 830 kW liefern können. In der Spitze soll die Ladeleistung bei 1,3 Megawatt liegen. Das ist noch mehr als die kürzlich von BYD vorgestellte Ladeleistung von 1 Megawatt, die ja auch schon in ersten E-Autos eingesetzt wird. Aber CATL steht wie BYD vor dem Problem, dass Ladestationen mit so extrem hohen Ladeleistungen derzeit nur begrenzt und hauptsächlich in China verfügbar sind.