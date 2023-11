Günstiger Ecovacs-Saugroboter zum Bestpreis erhältlich!

Ecovacs-Saugroboter wie der Deebot X2 Omni (zum Test) oder auch Deebot T20 Omni (zum Test) haben uns in den ausführlichen Tests bereits überzeugen können. Allerdings handelt es sich bei diesen Modellen um sehr kostspielige Roboter. Nicht so der Deebot N10 Plus, denn aktuell könnt Ihr Euch den eigentlich 499 Euro günstigen Putz-Roboter von Ecovacs für 100 Euro weniger krallen. nextpit erklärt Euch, wie Ihr sparen könnt und was der Putzteufel alles in petto hat.