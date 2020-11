EMUI 11 im Test: Kauft wieder Huawei-Smartphones!

Seit seiner Einführung am 10. September 2020 hat sich EMUI 11, Huaweis auf Android 10 basierendes Software-Overlay gut entwickelt. Ich konnte die Software zwei Wochen lang auf dem Huawei Mate 40 Pro testen und dabei die "ent-google-isierte" Nutzererfahrung am eigenen Leib spüren. Und Überraschung. Die ist richtig gut und vor allem: lebensfähig.

Ich sage ganz bewusst "lebensfähig". Denn damit möchte ich nicht sagen, dass das Fehlen der Google-Dienste unter EMUI 11 nicht wahrnehmbar ist.

Aber im Gegensatz zu vielen Tech-Sites, die von einem Huawei-Smartphone ohne Google-Dienste abraten, kann ich Euch versichern, dass die Software-Lösung des chinesischen Riesen nicht länger ein Deal-Breaker ist.

Mit der fortschreitenden Einführung von Android 11 kommen die Hersteller allmählich auf Touren, indem sie ihre Software-Overlays an das neue Betriebssystem von Google anpassen. Wir testen die aktuellen Benutzeroberflächen, bei denen es sich aktuell um OneUi 3.0, Realme UI 2.0, ColorOS11, MIUI 12 oder OxygenOS 11 handelt.

Diese Aktualisierung des Huawei-OS ist vom Design her gesehen im Wesentlichen inkrementell, wobei der bemerkenswerteste Zusatz ein "Always on Display" (AOD) ist. Interessant ist jedoch Huawei's Arbeit an Petal Search, seiner Suchmaschine und seinen nativen Anwendungen, die Googles Mobile Services (GMS) ersetzen sollen.

EMUI 11: Always on Display und neue Möglichkeiten im Multitasking

Wie in der Einleitung erläutert, basiert EMUI 11 weiterhin auf Android 10 und nicht auf Android 11. Es handelt sich also im Wesentlichen um eine inkrementelle Aktualisierung mit wenigen bemerkenswerten Ergänzungen. Die Umstellung auf 11 ist jedoch nicht nur um des guten Aussehens willen.

So erhalten wir neue Funktionen, die Android 11 würdig sind, wie ein Always on Display. Es handelt sich um ein AOD mit grundlegenden Daten: Uhr, Datum, Benachrichtigungen und dem Einblenden von Fotos. Ihr könnt Euch für einen Umgebungs-AOD entscheiden, das sich an die Helligkeit der Umgebung anpasst.

Mit Entwürfen, die vom niederländischen Maler Piet Mondrian inspiriert sind, stehen neue visuelle Optionen zur Verfügung. Ihr könnt nun aus sechs Farbpaletten wählen oder die Farbe mit einem Foto aus der Galerie synchronisieren.

Ein besonderes Merkmal des Huawei Always on Displays unter EMUI 11 ist die Eyes on Display oder EOD-Funktion. Konkret geht es darum, mit Hilfe des 3D-Sensors im vorderen Fotomodul die "Always on Display"-Funktion zu aktivieren, wenn Ihr auf den Bildschirm blickt.

Es ist nicht so verrückt wie beim OnePlus Insight-AOD und die eingebaute digitale Wellness-Funktion, aber es ist eine ziemlich coole Ergänzung von Huawei zu EMUI 11 in Bezug auf die Anpassung.

Das Always-On-Display unter EMUI 11 könnt Ihr nach Gusto personalisieren. / © NextPit

Petal Search: Einfachere Installation und Aktualisierung der APK

Petal Search wurde Ende Oktober von Huawei gestartet. Es ist eine Suchmaschine sowohl fürs Web als auch für Apps.

Und angesichts der Nützlichkeit hat Petal Search die AppGallery für mich eindeutig verdrängt. Wenn ich nach einer App suche, gehe ich direkt zur Anwendung. Das Tool teilt mir dann mit, ob die betreffende Anwendung direkt über die AppGallery, als APK auf APK Pure verfügbar ist, oder ob ich eine Web-Verknüpfung im "Web-App"-Modus erstellen muss.

Dieser Status quo, wir kennen ihn. Die meisten Anwendungen, die nicht in der AppGallery verfügbar sind, können über APK von Petal Search heruntergeladen werden. Für Google-Anwendungen, wie GMail, könnt Ihr eine Browser-Verknüpfung zur mobilen Webversion erstellen.

Ich bin kein Fan dieser Lösung. Nehmt zum Beispiel GMail: Ich kann eine Web-Verknüpfung erstellen, die als Widget auf meinem Startbildschirm angezeigt wird, wie eine "normale" Anwendung, aber jedes Mal, wenn ich die Anwendung/Verknüpfung öffne, wird eine neue Seite in meinem Browser geöffnet. Das ist nicht sehr ergonomisch.

Unter EMUI 11 benachrichtigt Euch Petal Search automatisch über Aktualisierungen der APK und ermöglicht die direkte Erstellung von Webverknüpfungen. / © NextPit

Das kleine Extra in EMUI 11 ist, dass Petal Search nun die Möglichkeit bietet, diese Verknüpfungen direkt zu erstellen, ohne dass Ihr das selbst über die Browsereinstellungen tun müsst.

Eine weitere sehr gute Ergänzung zu Petal Search ist die Möglichkeit, automatische Benachrichtigungen zu erhalten, sobald ein APK-Update verfügbar ist. Wie Ihr wisst, ist eine APK eine "statische" Version einer App, und daher werden sie auf einem Huawei-Smartphone nicht automatisch über den Play Store aktualisiert, da der Play Store nicht vorhanden ist.

Dies ist also ein sehr guter Schritt nach vorne für Huawei, da Ihr benachrichtigt werdet, sobald ein Update verfügbar ist, um die Sicherheit softwareseitig zu erhöhen.

Zurück zu Gmail. Ich erklärte, dass mir die Lösung der Webverknüpfung nicht zufriedenstellend erschien. Bitte beachtet aber, dass Ihr ein GMail-Konto problemlos über die native Mail-Anwendung von Huawei hinzufügen könnt. Während meiner zweiwöchigen Nutzung habe ich keine Verzögerungen oder Fehler beim Empfang meiner E-Mails auf dem Huawei Mate 40 Pro bemerkt.

Konkret konnte ich alle Apps, die ich täglich benutze, wie WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Feedly, Telegram, Spotify, etc. normal nutzen. Der Übergang ist natürlich nicht völlig "nahtlos". Aber wir sind Lichtjahre von dem entfernt, was Eric in seinem Test vor einigen Monaten vorgefunden hat.

Petal Search: Ein Vorgeschmack auf HarmonyOS?

So intuitiv sie auch im Vergleich zu ihrer Einführung mit dem Huawei P40 sein mag, so ist die Softwarelösung von Huawei doch nicht ganz unproblematisch, obwohl sie durchaus praktikabel ist.

Es gibt immer noch Anwendungen, wie z.B. Google Chrome, bei denen das "Do-it-yourself" der Petal Search nicht optimal ist. Auf Chrome, das über APK installiert werden kann, hatte ich Darstellungsprobleme. Ich konnte meine Navigationsdaten nicht synchronisieren, während ich mit meinem Google-Konto verbunden war.

Die gleiche Geschichte auf Google Maps, die auch im Fenstermodus nutzbar blieb, es mir aber nicht erlaubte, mich einzuloggen, um meine Reisen aufzuzeichnen. Um diesen Mangel auszugleichen, arbeitet Huawei hart und gibt Milliarden Euro an Entwicklungskosten aus, um eigene Lösungen anzubieten.

Google Maps läuft unter EMUI 11, aber Ihr könnt Euch nicht in Eurem Google-Konto anmelden. / © NextPit

Das Flaggschiff dieser Software-Bemühungen ist Petal Maps. Das ist eine Alternative zu Google Maps, die sich zum Zeitpunkt dieses Tests noch in der Beta-Phase befindet. Die Anwendung bietet eine Navigation mit 2D- und 3D-Ansichten, eine dynamische Schritt-für-Schritt-Navigation mit Optionen wie der schnellsten Route sowie die Möglichkeit, den Verkehr in Echtzeit anzuzeigen.

Petal Maps bietet Daten für mehr als 140 Länder und Regionen und unterstützt mehrere Sprachen mit Sprachbenachrichtigungen in Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Mandarin. Beim Test hatte ich jedoch keinen Zugang zu Schritt-für-Schritt-Reiserouten, die etwa angeben, welche U-Bahn-Linie ich nehmen soll.

Ich weiß nicht, ob dies auf meine Inkompetenz als Tester zurückzuführen ist oder ob diese Option noch nicht als Beta-Version verfügbar ist. Ich werde diesen Artikel aktualisieren, sobald ich mehr weiß. Auf jeden Fall ist sicher, dass Huawei auf dem besten Wege ist, eine vollständige Umstellung nach Google durchzuführen, und ich bin sehr gespannt darauf, was HarmonyOS mit dem Hinzufügen anderer nativer Anwendungen wie Petal Search machen wird.

Huawei Karten unter EMUI 11 und auf dem Huawei Mate 40 Pro / © NextPit

EMUI 11 und die Sicherheit von persönlichen Daten

Dies ist offensichtlich der heikelste Punkt für Huawei, wo man der Spionage verdächtigt wird, obwohl bis jetzt keine der Anschuldigungen gegen den chinesischen Riesen faktisch und gerichtlich erwiesen sind.

Für EMUI 11 hat Huawei daher erneut und wie alle Hersteller den Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten betont, vor allem durch die Übernahme von Softwarelösungen von Android 11.

Wenn beispielsweise der Bildschirm des Smartphones von "Easy Projection" auf einen externen Bildschirm wie einen Monitor oder Fernseher gemeinsam genutzt wird, werden Benachrichtigungen, Telefonanrufe und eingehenden SMS automatisch ausgeblendet.

Wenn eine im Vordergrund laufende Anwendung die Kamera, das Mikrofon oder die Geolokalisierung verwendet, zeigt EMUI 11 ein Symbol in der Statusleiste an, um darauf hinzuweisen, dass die Autorisierung verwendet wird.



EMUI 11 wird den Zugriff von Hintergrundanwendungen auf das Mikrofon oder die Kamera blockieren. Huawei hat auch die neue Android 11 Einzelgenehmigungsaufforderung auf EMUI 11 implementiert. Es gibt eine neue Eingabeaufforderung für die Erlaubnis "dieses Mal erlauben" zusätzlich zu der Option "nur während der Nutzung erlauben", die Google im Android 10 PSA hinzugefügt hatte.

Wir befinden uns also auf einer sehr konventionellen Basis und stimmen mit dem Angebot praktisch aller aktuellen Android-Hersteller überein. Der einzige große Haken bleibt die Frage der Sicherheitsaktualisierungen, aber auch des Betriebssystems, insbesondere wenn beabsichtigt ist 2021 auf HarmonyOS umzustellen.

Bei meinem Mate 40 Pro-Test habe ich den Sicherheitspatch für September 2020. Laut Huawei sollten alle Smartphones, die unter EMUI 11 veröffentlicht werden, vom Übergang zu HarmonyOS profitieren. Nach den neuesten Informationen soll Mitte Dezember eine neue Beta-Version für Entwickler zur Verfügung stehen. Und eine erste öffentliche Beta-Version würde im April eröffnet werden.

EMUI 11 enthält einen sehr klassischen Autorisierungsmanager / © NextPit

Fazit

Nach zwei Wochen täglicher Anwendung hinterließ EMUI 11 bei mir einen sehr guten Eindruck. Der Übergang ohne Google ist noch nicht voll im Gange, und der an GMS und Play Store gewohnte Nutzer wird den Unterschied spüren.

Aber lassen wir für einen Moment die parteiischen, geopolitischen Logiken und Vereinfachungen der Mainstream-Medien hinter uns. Aus sachlicher Sicht ist das EMUI 11 perfekt nutzbar, und ein Huawei-Smartphone mit diesem Android-Overlay ist meiner Meinung nach durchaus empfehlenswert.

Während meines Tests konnte ich Nachrichten über WhatsApp versenden, oder die unaufhörlichen Bitten um Videocalls meiner Kollegen auf Slack ignorieren. Ich interessiere mich nicht für Youtube, gebe meine Meinung auf Twitter in völliger Gleichgültigkeit ab, beantworte meine E-Mails drei Tage zu spät oder suche über Petal Search nach einem guten Döner.

Andererseits konnte ich Netflix nicht in HD ansehen (Google behält die Kontrolle über das Widevine L1 DRM), ich konnte keine Verbindung zu meinem Google-Konto über Google Maps oder Chrome herstellen (die jedoch in APK funktionieren) und ich konnte GMail nur über eine Webverknüpfung oder Huawei-Mail verwenden.

Huawei kann nicht endlos so weitermachen. Aber der chinesische Riese rechnet ohnehin nicht damit. Der Übergang ist nun definitiv im Gange. Huawei ist entschlossen, die GMS loszuwerden. Und die Vorschau von EMUI 11 auf diese "Heim"-Softwarelösung ist mehr als ermutigend.

Wenn Huawei seine Bemühungen fortsetzt und der gleichen Dynamik folgt, die ich bei meinem Test von EMUI 11 festgestellt habe, werde ich seine Smartphones mit gutem Gewissen empfehlen können, Google hin oder her.

