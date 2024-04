Geekom A7 im Test: Stärker als Mac mini, nichtmal halb so teuer

Design & Verarbeitung

Der neue A7 kommt in einem Design, das es bei Geekom so bisher noch nicht gab. Dieses ist auch abgesehen von der Nähe zu Apples Mac Mini ein kleiner Meilenstein. Denn Geekom verwendet erstmals Aluminium als Material für das Gehäuse. Dadurch, und durch kaum sichtbare Spaltmaße, wirkt der Mini-PC noch einmal deutlich hochwertiger. Die Anschlussvielfalt ist ebenfalls sehr gut, nur bei der Erweiterbarkeit gibt es einen Nachteil im Vergleich zu anderen Modellen.

Gefällt:

Sehr hochwertige Verarbeitung im Aluminiumgehäuse

Moderne Anschlüsse samt USB 4

Spannender Infrarot-Sender (für Einsatz als Mediacenter)

Gefällt nicht:

Kein USB-C auf der Vorderseite

Nur mit HDMI 2.0

Kein Kensington-Schloss oder andere Sicherungsmöglichkeiten

Geekom hüllt seine Mini-PCs bislang immer in Kunststoffgehäuse, in denen ein robuster Innenrahmen aus Metall sitzt. Beim A7 setzt der Hersteller jetzt auf ein Gehäuse aus Magnesium, das wirklich hochwertig gefräst ist. Mit Maßen von 11 x 11 x 3,7 cm ist der PC zudem äußerst kompakt. Unser Testgerät verfügt über kaum sichtbare Spaltmaße an den Stellen, an denen das Gehäuse in Kunststoff übergeht. Diese Übergänge gibt es an der Unterseite sowie der Rückseite, die stark an das Design des Apple Mac Mini erinnern.

Die Rückseite erinnert stark an die des neuesten Mac Mini von Apple. / © nextpit

Anders als der kleinste Mac von Apple lässt sich die Unterseite des Geekom A7 allerdings abschrauben. Die Schrauben versteckt Geekom elegant unter Gummifüßen, die sich mit etwas Kraft lösen lassen. Aufgeschraubt finden wir als austauschbare Komponenten zwei DDR5-RAM-Riegel sowie eine M.2-2280-SSD. Während Ihr den Arbeitsspeicher bei Bedarf auf 64 GB erweitern könnt, ist der SSD-Speicher mit 2 TB an PCIe Gen 4 bereits maximal konfiguriert. Einen Steckplatz für eine zweite Festplatte gibt es hier leider nicht.

Während die Erweiterbarkeit also eher eingeschränkt ist, glänzt der Geekom A7 bei der Anschlussvielfalt. Dabei stehen Euch folgende Anschlüsse zur Verfügung:

Vorderseite 1x USB 3.2 Gen 2 im Typ-A-Format mit Power-Delivery 1x USB 3.2 Gen 2 im Typ-A-Format ohne Power-Delivery 1 x 3,5mm-Kopfhöreranschluss Knopf zum Anschalten 1 x CIR

Linke Seite 1 x SD-Karten-Lesegerät

Rechte Seite -

Rückseite 1 x USB 2.0 im Typ-A-Format 1 x USB 3.2 Gen 2 im Typ-A-Format 1 x USB 3.2 Gen 2 im Typ-C-Format 1 x USB 4 im Typ-C-Format 1 x RJ45 Ethernet-Anschluss 2 x HDMI 2.0-Anschluss 1 x DC-Buchse



Dass es auf der Vorderseite kein USB-C gibt, ist meiner Meinung nach ein kleiner Nachteil. Denn so müsst Ihr Smartphones oder USB-C-Peripherie immer umständlich hinten anschließen. Da hier lediglich zwei Ports vorhanden sind, empfiehlt sich die Nutzung eines USB-C-Hubs. Was ich beim A7 nicht ganz verstehe, ist die Verwendung von HDMI 2.0 statt HDMI 2.1. Denn wie wir später sehen werden, wäre der Geekom A7 sicher leistungsstark genug, um 8K-Displays mit 60 Bildern pro Sekunde oder 4K-Inhalte mit 120 Hz zu unterstützen. So seid Ihr maximal auf 4K bei 60 Hz limitiert.

Auf der Vorderseite fehlt leider USB-C-Anschlüsse, was im Alltag umständlich sein kann. / © nextpit

Was wiederum sehr spannend ist, ist der Einbau eines CIR-Moduls. Der Standard "Consumer Infrared Communications" erlaubt etwa die Verwendung von Infrarot-Fernbedienungen, was beim Einsatz als Mediencenter wirklich praktisch sein kann. Zugegeben, einen fast 1.000 Euro teuren Mini-PC als Mediaplayer zu verwenden, wäre ein wenig Overkill. Dass Geekom diesem Standard aber nun Beachtung schenkt, könnte bei zukünftigen Mini-PCs mit kleinerem Preisschild wirklich spannend sein.

Die Schrauben des Mini-PCs sind unter den Gummifüßen eingelassen. / © nextpit

Insgesamt bietet der A7 das modernste und hochwertigste Design unter den Mini-PCs von Geekom. Die Verarbeitungsqualität erreicht dabei ein neues Level mit nichtigen Spaltmaßen und einem matten Aluminiumgehäuse. Die Kompromisse bei den Anschlüssen sind ärgerlich, aber ganz sicher kein No-Go.