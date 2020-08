Google Pixel 4a im Test: Pures Android, pures Glück

Android läuft auf diesem Gerät reibungslos und schnell. Ihr erhaltet auch drei Jahre lang Software-Updates, wenn Ihr heute ein Pixel 4a kauft – das ist toll und nachhaltig. Wenn Ihr die Bloatware – und in einigen Regionen neu hinzugekommene Werbung – wie bei der OneUI-Oberfläche von Samsung vermeiden wollt, ist reines Pixel-Android genau das, was Ihr braucht.

Wir sind vielleicht in eine Welt eingetreten, in der 108-Megapixel-Sensoren und 50-facher Periskop-Zoom der letzte Schrei sind, aber es gibt eine Menge Leute da draußen, die einfach nur munter knipsen und am Ende jedes Mal fantastische Ergebnisse erzielen wollen. Das ist es, was die Pixel-4a-Kamera bietet. Mit dabei sind auch immer noch der beeindruckende Nachtmodus des Pixel 4 sowie das Astrofotografie-Feature.

Für das Pixel 4a hat sich Google für eine einzige Knipse entschieden, genau wie in den guten alten Zeiten des Pixel-Smartphones. Der einfache 12,2-Megapixel-Sensor wird auf dem Papier wohl kaum begeistern, aber es ist nach wie vor die Google-Kamerasoftware, die diese Kamera so erfolgreich macht. Es handelt sich im Wesentlichen um dieselbe Hauptkamera, die Ihr auch beim Pixel 4 vorfindet. Das Teleobjektiv ist weg, aber das ist kaum ein großer Verlust.

Der Tod des kompakten Smartphones steht schon seit einiger Zeit bevor, aber für diejenigen, die ein Smartphone in der Preisklasse von 300 bis 400 Euro kaufen wollen, sind die Möglichkeiten noch geringer und liegen weit auseinander. Mit seinem 5,81-Zoll-Display steht das Pixel 4a fast alleine im mittleren Preissegment für Handys, die sich leicht verstauen lassen. Das Display des 4a ist 4,5 Prozent größer als das des 3a, aber die Ränder wurden reduziert. Fügen wir das neue gelochte Display hinzu, erhalten wir nun ein Gehäuse, das angenehm kompakt und doch heutzutage so selten ist. Sicher, das Pixel 4 war auch schön und handlich, aber das kostete bei der Markteinführung das Doppelte und ist eingestellt worden.

Was mir am Google Pixel 4a nicht gefällt

Der rückseitige Fingerabdrucksensor

Für das Pixel 4 hat Google das Scannen von Fingerabdrücken als Mittel zur Freischaltung zugunsten der Gesichtserkennung mit der neuen Soli-Radar-Technologie aufgegeben. Um die Kosten entsprechend niedrig zu halten, ist Google in diesem Jahr zum rückseitigen Fingerabdrucksensor zurückgekehrt, wie wir ihn beim Pixel 3a gesehen haben.

Der Fingerabdrucksensor an sich ist nicht schlecht, aber nachdem seit nunmehr 18 Monaten Fingerabdrucksensoren im Display und Methoden zur Entriegelung per Gesicht den Markt beherrschen, ist die Rückkehr zu einem rückseitig montierten Scanner anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Ich weiß es zu schätzen, dass nicht jeder so viele Telefone benutzt wie ein Technikkritiker, und dass viele Verbraucher, die zum Pixel 4a kommen, von Telefonen wechseln werden, die auch einen rückseitig angebrachten Fingerabdrucksensor haben. Aber ich bevorzuge immer noch einen Scanner am unteren Rand des Displays wie beim iPhone SE 2020, statt einen auf der Rückseite. Das ist sicher mein ganz persönlicher Geschmack.

Der an der Rückseite angebrachte Fingerabdrucksensor ist 2020 zurück. / © NextPit

Apropos, was sich auf der Rückseite des Telefons abspielt: Das hier verwendete Polycarbonat ist auch leicht kratzeranfällig. Bereits nach einer Woche der Nutzung kommen Abnutzungserscheinungen deutlich zum Vorschein. Ein Case ist also ratsam.

Das Fehlen einer hohen Bildwiederholrate

Mein zweiter Kritikpunkt am Pixel 4a ist ebenfalls eine Folge der Tatsache, dass ich "alle Smartphones" schon mal in der Hand hatte. Es gibt immer noch eine ganze Menge Menschen, die glauben, dass man den Unterschied zwischen einem 60Hz-Display und einem 90- oder 120-Hz-Panel nicht wirklich bemerkt, aber wenn man einmal für längerer Zeit ein 120Hz-Display im Alltag verwendet hat, kann man den Unterschied wirklich sehen und spüren.

Nach einer Eingewöhnungsphase wird es weniger auffällig, aber es gibt immer noch Momente, in denen sich Übergänge langsam und träge anfühlen, selbst wenn man nur die Apps wechselt oder schließt. Auch das Blättern durch lange Artikel, Social Media Feeds oder Webseiten ist mit einer Aktualisierungsrate von 60 Hz beeinträchtigt.

Die Selfie-Kamera sitzt jetzt in einem Loch im Display. / © NextPit

Die Leistung (für Spiele)

Das preisgünstige Pixel wird mit einem Snapdragon 730G-Chipsatz von Qualcomm geliefert. Es handelt sich um einen 8-nm-SoC und sollte, zumindest auf dem Papier, die Bedürfnisse der meisten Smartphone-Besitzer bequem erfüllen können. Das ist zwar richtig, aber ich war ein wenig enttäuscht von der allgemeinen Schnelligkeit des Pixel 4a. Es läuft nicht schlecht, und viele werden damit leben können, aber selbst im täglichen Gebrauch ist alles ein wenig langsamer, als man eigentlich möchte.

Gamer, oder diejenigen, die die Hardware ihres Smartphones wirklich bis an die Grenzen ausreizen, werden hier wahrscheinlich enttäuscht sein. Wie Ihr in der Tabelle mit den Benchmark-Ergebnissen unten sehen könnt, liegt das Pixel 4a in Bezug auf die grafische Leistung sogar weit hinter den 400-600-Euro-Smartphones zurück. Das OnePlus Nord ist zwar teurer, wird aber in diesem Sommer das Mittelklasse-Smartphone für Gamer sein.

Google Pixel 4a Benchmark-Vergleich: LG Velvet (765G) Google Pixel 4a (730G) OnePlus Nord (765G) 3D-Mark Slingshot Extreme ES 3.1 3001 2467 3219 3D-Mark Slingshot Vulkan 2787 2267 3002 3D-Mark Slingshot ES 3.0 3984 3542 4425 Geekbench 5 (Einfach/Multi) 536 / 1852 548 / 1618 605 / 1936 PassMark Memory 20276 19385 21799 PassMark Disc 66528 47659 64489

Es ist zudem nur eine Speicherkonfiguration für das Pixel 4a verfügbar. Es ist mit 6 GB RAM und 128 GB nicht erweiterbarem internen Speicher ausgestattet.

Schließlich war die Akkulaufzeit beim Pixel 4 ein wichtiges Thema. Die Batterie war einfach zu klein, und das 90Hz-Display und die Soli-Radar-Technologie haben die Laufzeit des Akkus völlig zunichte gemacht. Das wurde in unserer Redaktion zu einem Running Gag. Glücklicherweise hat Google beim Pixel 4a eine Menge dieser Probleme gemildert, indem man die energiehungrige Technik getrimmt hat. Das Pixel 4a mit seinem mickrigen 3.140-mAh-Akku wird Euch durch einen ganzen Tag bringen, gerade so. Erwartet nicht viel mehr als das.