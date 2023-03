Googles nächster Feature Drop will die Nachtaufnahmen erneut verbessern

Bessere Nachtfotos für das Google Pixel 6 (Pro)

Eigentlich sollten Besitzer:innen eines Google-Pixel-Smartphones bereits den Feature Drop für den Monat März erhalten haben. Aber aus noch ungeklärten Gründen, wurde dieser auf unbestimmte Zeit verschoben. Berichten von "9to5Google" zufolge, welche nach eigenen Aussagen im Besitz des Changelog des für den Monat März geplanten Google Feature Drop sind, handelt es sich dabei um ein recht schmales Software-Update. Erwartet werden "nur" kleine bis mittelgroße Ergänzungen und Optimierungen für Googles Wearables und Smartphones. Neben eingangs genannten verbesserten Nachtaufnahmen, wird erneut der Magic Eraser erwähnt, welcher als zusätzliche Funktion außerhalb des Pixel-Universums, unlängst für Android- und iPhone-Smartphones ausgerollt wurde.

Kleiner Tipp am Rande: Wie man mit dem Samsung Galaxy S23 Sternspuren aufnimmt.

Das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro (Test) haben dank des Tensor-G2-Chipsatzes einen schnelleren Nachtmodus. Mit dem kommenden Pixel Feature Drop verbessert Google auch die Night-Sight-Kamera des Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Außerdem werden neue Algorithmen für den ursprünglichen Tensor-Chip eingeführt, welche die Belichtungszeit bei der Aufnahme von Fotos bei Nacht verlängern und so noch mehr Details auf das Bild verewigen.

Der Google Feature Drop aktiviert die Sturzerkennung auf der Pixel Watch. / © NextPit

Weiterhin wird mit dem Update die "Health Connect"-Anwendung für unterstützte Pixel Handsets vorinstalliert. Zuvor konnten die Nutzer:innen die App aus dem Play Store herunterladen und installieren.

Was die Pixel Watch (Test) anbelangt, so wurde in dem genannten Changelog hervorgehoben, dass die Sturzerkennung auf Googles einziger Smartwatch eingeführt werden wird. Die Funktion wurde bereits letzte Woche an einige Nutzer ausgeliefert. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Feature Drop die Sturzerkennung in verschiedenen regionalen Varianten der Pixel Watch verfügbar sein wird. Leider ist noch unklar, wann genau Google den nächsten Feature Drop nun ausrollen wird.

Besitzt du ein Pixel-Device? Welche der im letzten Jahr hinzugefügten Pixel Drop Features gefallen Euch am besten? Lass uns Eure Meinung gern im Kommentarbereich wissen.