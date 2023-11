Govee TV Backlight 3 Lite im Test: smartes Ambilight zum Nachrüsten

Unboxing & Setup

Das Hardware-Setup des Govee TV Backlight 3 Lite ist weitgehend selbsterklärend – die Komponenten sind in wenigen Minuten am Fernseher angebracht und dann idealerweise unsichtbar. Das Setup in der Software ist etwas frickelig, aber mit etwas Geduld kein Problem.

Vorteile des Govee TV Backlight 3 Lite

Einfache und schnelle Hardware-Installation

Erweiterbar auf andere Govee-Lampen

Matter-Support ab Q1/2024

Nachteile des Govee TV Backlight 3 Lite

Für OLED-TVs mit sehr schmalem Rahmen zu lang

Keine Stromversorgung über USB-Port des TV

Software-Setup etwas fummelig



Im Lieferumfang des Govee TV Backlight 3 Lite sind relativ viele einzelne Komponenten enthalten. / © nextpit

In der etwa Schuhkarton-großen Verpackung steckt ein beachtlicher Haufen an Komponenten und Kabeln, die sich allerdings auch ohne Blick in die Anleitung schnell zuordnen lassen. Von rechts im Uhrzeigersinn findet Ihr hier:

Das selbstklebende Band mit den RGBICW-LEDs, das Ihr auf der Rückseite Eures Fernsehers aufklebt.

Das Controller-Modul mit Klebesticker auf der Rückseite, das Ihr hinten auf Euren TV klebt.

Der Kamera-Arm, der Euren Bildschirm beobachtet und den dargestellten Inhalt analysiert.

Acht orangene Schaumstoffwürfel, die beim Setup als Kalibrierungshilfe dienen

Zusätzliche Klebesticker, um das selbstklebende LED-Band wirklich dauerhaft zu fixieren

Netzteil für das Controller-Modul, Verbindungskabel zur Kamera und Anleitung

Im ersten Schritt empfiehlt die Anleitung, Controller mit LED-Band einzustecken und auf Funktion zu testen. Leuchtet alles, klebt Ihr das aus vier Segmenten – zwei lange und zwei kurze Seiten – zusammengesetzte Leuchtband auf die Rückseite Eures Fernsehers. Bei unserem Test-TV, einem 55 Zoll großen LG OLED B1 mit sehr schmalen Rändern, waren die für 55- bis 65-Zoll-TVs gemachten LED-Bänder einen Tick zu lang. Damit der TV rechts und links keine abstehenden Kabel-Ohren zeigt, mussten wir das Leuchtband etwas geschwungen auf der TV-Rückseite festkleben. Der Qualität hat das allerdings nicht geschadet.

Das Kamera-Modul des Govee TV Backlight 3 Lite schaut nach unten auf Euren Fernseher. Dank Gegengewicht und Scharnier sitzt das Ding sicher auf Eurem TV. / © nextpit

Anschließend hängen wir die Kamera auf die Oberseite des Fernsehers. Mit dem Gegengewicht und dem flexiblen Scharnier lässt sich das Gerät sicher befestigen. Zu guter Letzt bappen wir den Controller auf der TV-Rückseite fest und stöpseln hier Netzteil, Kamera und LED-Streifen ein. Etwas schade finde ich hier, dass der Controller ein eigenes Netzteil benötigt – eine Stromversorgung über den USB-Port hätte gerade bei aufgehängten TVs ein Kabel gespart.

In diesem kleinen Controller Govee TV Backlight 3 Lite laufen alle Fäden zusammen. Dank Klebepad auf der Rückseite haftet er sicher auf Eurem Fernseher. / © nextpit

Im nächsten Schritt geht es ans Setup in der App. Wie alle Produkte des Herstellers erkennt die Govee-App das TV Backlight 3 Lite automatisch. Mit einem Fingertipp startet Ihr die Einrichtung. Hier ist es ganz wichtig, dass Ihr der App ganz exakt zeigt, wo das Display Eures Fernsehers aufhört. Um hier zu unterstützen, packt Govee eine Reihe von orangenen selbstklebenden Würfeln in den Lieferumfang. Im Test fand ich es einfacher, mit einem komplett weißen Bild auf dem TV die Grenzen auszuloten – aber you do you.

Das Hinzufügen des Govee TV Backlight 3 Lite in die App klappt einfach. Das Kalibrieren mit den Schaumstoffwürfeln ist allerdings etwas hakelig: Das Kamerabild ist auch in hellen Räumen ziemlich dunkel, und die Würfel sind schlecht zu erkennen. / © nextpit

Das Herumschieben der Eckpunkte auf dem Smartphone-Bildschirm war dennoch ziemlich fummelig. Hier hätte ich mir eine Zoom-Funktion gewünscht – so hat es wirklich viel Geduld gebraucht, um die Punkte einigermaßen exakt in die Bildecken zu bringen. Seid Ihr hier nicht genau genug und zieht die Maske zu groß auf, dann bezieht die Kamera beispielsweise die Farbe Eures vom Fernseher angestrahlten TV-Sideboards in die Lichteffekte ein. Das sorgt dann für Farbverfälschungen im unteren Bereich – siehe nächster Abschnitt zu Praxistest und Leistung.

Das Setup zeigt Euch anschließend noch einmal an, inwieweit der Bildschirm erfasst wurde. Achtet hier wirklich darauf, dass das Display optimal erfasst ist – das geht definitiv auch noch besser als auf unseren Screenshots. / © nextpit

Nach dem Einrichten findet Ihr in der App noch eine Reihe weiterer Optionen, was Ihr mit dem Govee TV Backlight 3 Lite anstellen könnt. Wie alle anderen Govee-Lampen dient das RGBICW-Licht auch ganz ohne TV als stimmungsvolle Beleuchtung für Euer Wohnzimmer. Dazu findet Ihr unterschiedliche Presets und einfache Automationen, beispielsweise für ein automatisches Einschalten einer sanften Beleuchtung zu Sonnenuntergang. Steuern könnt Ihr die Beleuchtung via Google Assistant, Amazon Alexa & Co, im ersten Quartal 2024 soll per OTA-Update auch Matter-Unterstützung hinzukommen.

Sehr nice: Habt Ihr andere Govee-Produkte im Wohnzimmer, können diese den Ambilight-Effekt erweitern. / © nextpit

Und auch sehr schön: Habt Ihr noch andere Govee-Lampen daheim, könnt Ihr den Ambilight-Effekt auch auf diese erweitern. Die App zeigt Euch in der entsprechenden Option an, welche Leuchtmittel kompatibel sind. Anschließend könnt Ihr diese virtuell über oder neben dem Fernseher positionieren, damit die Govee-App die Lichteffekte vom TV-Bild korrekt in Euren Raum erweitert.