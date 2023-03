Huawei-Launch-Event in München: P60 Pro, Mate-X3-Foldable und Watch Ultimate erwartet

Huawei hatte bereits im Heimatland China am 23. März eine umfangreiche Produkt-Präsentation. Darunter die neue P60-Serie, bestehend aus drei Smartphones, dem neuesten Foldable, mit dem Huawei Mate X3, einer preislich gut situierten ultimativen Smartwatch und mit den Huawei FreeBuds 5, ein paar neue In-Ear-Kopfhörer. Nun wirbt der unter US-Embargo stehende Smartphone-Hersteller mit einem weiteren Launch-Event, bei dem es sich augenscheinlich um die globale Produkt-Präsentation in München zu handeln scheint.

Huawei plant für den 9. Mai einen P60-Launch-Event

Huawei P60 Art Edition sieht auf der Rückseite ein wenig anders aus. / © Huawei | edit by NextPit

Wir haben bereits darüber berichtet, dass Huawei im Heimatland China nicht nur drei neue P60-Modelle vorgestellt hat, sondern auch ein nach innen gefaltetes Foldable, mit dem Namen Huawei Mate X3. Außerdem gab es eine neue Smartwatch mit dem edlen Namen Huawei Watch Ultimate, bei der sich Kollege Casi einen Vergleich zur Apple Watch Ultra nicht verkneifen konnte. Ach – und mit den Huawei FreeBuds 5 ein paar neue In-Ear-Kopfhörer waren ebenfalls noch mit von der Partie.

Alles gut und schön, doch wenn Ihr nicht zwingend bei unserem Kooperationspartner für chinesische Importe TradingShenzhen bestellen wollt, haben wir von dem Launch nicht all zu viel. Da überzeugt der bei "GSMArena" aufgetauchte Teaser zu einem globalen Launch-Event, doch eindeutig mehr. Sollte es sich um einen originalen Teaser handeln, dann lädt Huawei zum 9. Mai 2023 um 14:30 Uhr deutscher Zeit nach München ein. Zur Vervollständigung der Faktenlage: Die Kollegen geben bekannt, dass es sich um eine schriftliche Einladung handeln soll, welche Ihnen von Huawei zugestellt wurde. Sofern wir dem Glauben schenken, wäre der Termin sogar als offiziell zu bezeichnen. Wir warten aber noch die Antwort unserer Anfrage bei Huawei ab.

In China ist das Huawei Mate X3 bereits offiziell. / © Huawei | edit by NextPit

All die o.g. Produkte werden jedoch nicht Bestandteil der globalen Veranstaltung. Wenngleich der Teaser mit einer P60-Serie wirbt, wissen wir bereits aus unterschiedlichen Quellen von Tippgebern, dass es nur das Huawei P60 Pro von dem Trio zu uns in die Verkaufsregale schaffen wird. Ebenso fraglich ist es, ob der Konzern, dass Huawei Mate X3 außerhalb Chinas verkaufen wird. Das Foldable kostet im Heimatland bereits 12.999 Yuan, was in etwa 1.750 Euro sind. Ein wenig Steuern und andere Kosten kumuliert, sind wir schnell über 2.000 Euro. Fraglich, inwieweit angesichts fehlenden 5G-Support und Google Mobile Services ein guter Abverkauf gewährleistet ist.

Welches der in China vorgestellten Produkte würdet Ihr gern in deutschen Verkaufsregalen sehen. Schreibt uns doch Eure Wünsche in den Kommentarbereich und lasst uns diskutieren.