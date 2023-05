Ist Huawei zurück? Das war der große Produkt-Launch aus München!

In einer Woche, wo jeder Android-Fan nur die Google I/O 2023 im Kopf hat, brennt Huawei als einstige Nummer Eins in Sachen weltweit verkaufter Smartphones, ein wahres Produkt-Feuerwerk in München nieder. Mit dem Huawei P60 Pro und Huawei Mate X3 (Foldable) hat man gleich zwei Flaggschiff-Smartphones, zuzüglich zwei smarter Uhren und zwei MateBooks im Präsentationsportfolio.

Huawei präsentiert für den europäischen Markt das Huawei P60 Pro und Huawei Mate X3

Weiterhin hat man mit der Huawei Watch 4 und Watch 4 Pro zwei smarte Uhren vorgestellt

Mit von der Partie das Huawei MateBook 16s und MateBook X Pro aus der 2023er-Serie