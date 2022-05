Jackery Solargenerator 500 im Hands-on: Solar-Powerstation für Unabhängige

Wer überall Strom braucht oder auf alle Eventualitäten vorbereitet sein möchte, der ist mit dem Solargenerator 500 auf jeden Fall gut gerüstet. Im Hands-on-Test schaffen wir über das SolarSaga 100W in der Mai-Sonne eine Ladeleistung von bis zu 74 Watt. Und die Explorer 500 bringt ein MacBook Pro 16" mit Core i9 gut über einen energiehungrigen Arbeitstag inklusive Videoschnitt in Premiere und After Effects.

Leistung: Laden und Betrieb

Unser erster Praxistest fand bei strahlendem Sonnenschein statt. In der prallen Maisonne lieferte das Netzteil dem Display der Explorer 500 zufolge eine Leistung von 74 Watt. Im Hochsommer geht hier sicherlich noch etwas mehr. Mittags wurde der Himmel auf einmal etwas diesig, und die Leistung sank auf 43 Watt ab. Im Tagesverlauf und mit immer tiefer stehender Sonne sank die Ladeleistung schließlich bis auf knapp 10 Watt um 17:30 Uhr ab. Bei leichter Bewölkung dauert es im Test etwa drei Stunden, um ein knappes Viertel zu betanken. Es ist also durchaus realistisch, an einem Hochsommertag den Akku per Sonnenenergie vollständig aufzuladen. Dem Hersteller zufolge soll das bei optimalen Bedingungen binnen 9,5 Stunden klappen.

Praktisch: Seitlich am Explorer 500 gibt es eine Taschenlampe. / © NextPit

Alternativ ladet Ihr natürlich auch über das mitgelieferte Netzteil oder über den Zigarettenanzünder im Auto, was laut Hersteller binnen 7,5 respektive 8,0 Stunden klappen soll. Im Hands-on-Test sahen wir beim Aufladen über das Netzteil eine Eingangsleistung von 85 Watt – um von 0 % auf 66 % zu kommen, dauerte es vier Stunden und acht Minuten. Je weiter wir in Richtung 100-Prozent-Marke kommen, desto langsamer geht der Ladevorgang.

Auch das Entladen des Akkus hat problemlos funktioniert. Im Test habe ich einen leistungshungrigen Arbeitstag an der Explorer 500 geschafft. Das MacBook Pro mit Core-i9-Prozessor beziehungsweise dessen Netzadapter verlangte meist zwischen 60 und 100 Watt. Mit dabei waren an dem Tag Videobearbeitung in Adobe Premiere, Audition und After Effects und viele hungrige Google-Sheets-Tabellen. Ein weniger energiehungriges Notebook solltet Ihr problemlos für mehrere Tage mit Strom versorgen können.

Sorry, keine Waffeln: Leider war die Leistungsaufnahme mit knapp 700 Watt im Dauerbetrieb etwas zu hoch. / © NextPit

Nachdem Ihr auf dem Zeltplatz natürlich nicht arbeiten, sondern entspannen wollt, habt Ihr dann an der Explorer 500 aber ohnehin hoffentlich eher einen Mini-Kühlschrank hängen, oder eine elektrische Luftpumpe, einen Mixer oder dergleichen. Im Test konnte ich sogar ein Waffeleisen mit einer Nennleistung von 700 Watt am Explorer 500 betreiben, allerdings sprang der Lüfter zügig an, und der Stromspeicher schaltet sich nach wenigen Minuten aus.