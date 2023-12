Kokoni EC2: Schneller 3D-Drucker für Kinder & Einsteiger

Das Feld der 3D-Drucker ist enorm komplex und die Auswahl gigantisch – und ja, inzwischen gilt das auch für den Preispunkt von rund 250 Euro, bei dem Kokoni mitspielt. Der EC2 setzt dabei ganz klare Prioritäten: Mit der geschlossenen Form eignet er sich besonders für Kinder, denn eine Verletzungsgefahr am heißen Druckkopf ist so beispielsweise quasi nicht existent. Auch die Lautstärke ist mit 50 dB so ziemlich gering, und die ohnehin schon geringe Geruchsbelästigung fällt noch geringer aus. Außerdem kommt der kompakte FDM-Drucker komplett fertig montiert – nach dem Einstecken kann's quasi sofort losgehen.

Ihr wollt sofort loslegen? Dann kauft den Kokoni EC2 am besten gleich mit mindestens einer Spule PLA-Filament, und Ihr seid in wenigen Minuten startklar. Das Filament gibt's übrigens in Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett, Schwarz und Pink. / © Kokoni

Die 3D-Modelle selbst gelangen über die App auf den Drucker. Hier findet Ihr eine Galerie mit über 2.000 Modellen, der Hersteller verspricht wöchentlich neues Spielzeug in Spe. Im Fokus steht hier wirklich die Nutzerfreundlichkeit – man muss sich nicht erst in Slicer, Drucktemperaturen & Co. einarbeiten, um loslegen zu können. Wer sich aber in Blender versuchen oder auf Thingyverse & Co. stöbern möchte, kann auch eigene Modelle hochladen und ausdrucken.

Allerdings: Mit einer maximalen Druckgröße von 100 x 100 x 60 mm zielt der Kokoni EC2 tatsächlich primär auf kleineres Spielzeug. Klar, mit einem Creality Ender 3 habt Ihr einen größeren Druckraum, aber dafür ist der 3D-Drucker auch weder Kinder- noch Einsteiger-tauglich. Es kommt eben darauf an, was Ihr wollt. Mit einer kleinsten Schichtdicke von 0,1 bis 0,3 mm liegt der Kokoni EC2 im typischen Einsteigersegment.

Wollt Ihr mehrfarbige Modelle wie hier abgebildet, müsst Ihr entweder den Pinsel schwingen oder mehrere Einzeldrucke zusammenkleben. / © Kokoni

Ebenfalls Kinder-tauglich ist auch die Druckgeschwindigkeit von 100 mm pro Sekunde. Der Druck eines durchschnittlichen Modells dauert laut Hersteller so 20 Minuten und soll ungeduldige Kids nicht zu sehr auf die Folter spannen. Ein mehrfarbiger Druck ist allerdings nicht möglich – wer also bunte Modelle möchte, muss diese entweder in mehreren Einzelteilen drucken und zusammenkleben oder nach dem Druck mit passenden Farben anmalen.

Mit seiner nutzerfreundlichen App ist der Kokoni EC2 auch für Kinder ein Einsteiger gut geeignet. / © Kokoni

Das von Kokoni selbst vertriebene PLA-Druckmaterial kommt in speziellen Kassetten. Im Vergleich zu den handelsüblichen Spulen ist das Material mit 12 Euro pro 200 g deutlich teurer, dafür aber eben auch idiotensicher. Wenn Ihr hier Geld sparen wollt, könnt Ihr die Kassetten aber auch aufschrauben und neues Filament selbst aufrollen. Positiv bleibt hier noch anzumerken, dass das aus Mais hergestellte und bei 3D-Druckern übliche PLA CO 2 -neutral, nach DIN EN 13432 biologisch abbaubar und lebensmittelecht ist.

Neben dem Zugang auf die über 2.000 3D-Modelle und natürlich Eure eigenen Kreationen bietet die App auch noch ein paar Spezialfunktionen. So sollt Ihr beispielsweise ein Selfie von Euch in ein 3D-Modell umwandeln können. Außerdem will die Anwendung auch einfache Kritzeleien in 3D-Modelle verwandeln. Die Idee ist sicherlich nett, aber sicher kein Killer-Feature, wie Ihr in diesem Video vom YouTuber RisingApe seht. Spannender ist dann noch die im Druckraum integrierte 720p-Kamera, mit der Ihr aus der Ferne den Druckfortschritt überwachen könnt – und die Zeitraffer-Videos vom Entstehungsprozess ausspuckt.

Unterm Strich spricht der Kokoni EC2 eine ganz spezielle Zielgruppe an – nämlich Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die ihre ersten Gehversuche mit 3D-Druckern unternehmen und wirklich unkompliziert loslegen wollen. Und für diese ist der Kokoni EC2 natürlich auch ein schönes und – was kinderfreundliche 3D-Drucker angeht – vergleichsweise günstiges Weihnachtsgeschenk. Die Blender-Profis und Bastelfreaks finden fürs gleiche Geld aber sicher leistungsfähigere Alternativen.

