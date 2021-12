Lefant F1 im Hands-on: starker Saugroboter im Mini-Format

Nach dem Einstecken von zwei der vier Bürsten in die dafür vorgesehenen Halterungen ist der Staugroboter einsatzbereit – das Wischtuch ist optional. Einen eigenen Wischtank bietet der Lefant F1 übrigens nicht – er fährt also wahlweise einen nassen Waschlappen oder die zuvor beschriebenen Einweg-Wischtücher spazieren.

Saug- und Wischleistung im Check

Der Lefant F1 legt mit seinen zwei Bürsten und 4000 Pa Saugleistung eifrig los. Allerdings sind die ersten Saugvorgänge frustrierend. Der kleine Roboter navigiert sich mehrfach in Sackgassen und kommt nicht mehr weiter. Mal bleibt er unter einem Blumentopf-Standfuß stecken, mal zwischen Couch und Wand – und einmal verheddert er sich in einer Jacke und schreit nach Hilfe. Im Gegensatz zu deutlich teureren Modellen hat der Lefant F1 keine Laserscanner oder ähnliches an Bord – und erstellt auch keinen (dauerhaften) Grundriss. Bleibt er einmal hängen und man befreit ihn, startet der Saugvorgang bei Null.

Bleibt der Roboter einmal stecken, startet der Saugvorgang bei Null. Ihr seht in der App zwar grob, wo und wie der Roboter schon unterwegs war, einen Grundriss erstellt und speichert der Lefant F1 aber nicht. / © NextPit

In der Praxis bedeutet das: Ihr solltet wirklich alle Hindernisse beseitigen. Lasst nichts auf dem Boden herumliegen – und markiert Gefahrenstellen mit dem mitgelieferten Absperrband. Mangels Karten gibt es keine andere Möglichkeit, bestimmte Räume oder Ecken zur No-Go-Area zu erklären – außer, Ihr macht eben die Tür zu. Auch das Reinigen einzelner Räume oder Ecken ist so nicht möglich. Das wäre in meinem Fall ungünstig: Der Lefant F1 bleibt – wie andere Saugroboter auch – regelmäßig auf den Füßen meiner Esszimmer-Stühle hängen. Eine Absperrung via Magnetband ist hier leider nicht praktikabel.

Das Ladedock ist – passend zum Lefant F1 selbst – kompakt und bietet eine integrierte Kabelführung. / © NextPit

Beim Beobachten des Lefant F1 erscheint dessen Saugmuster als ziemlich wirr. Allerdings zeigt die App als Animation, wie der Roboter die Räume abfährt – und hier lässt er keine leeren Flecken aus. Das bestätigt sich auch in der Praxis. Krümel, Staub und Dreck sind nach komplett erfolgtem Reinigungsdurchlauf nicht mehr zu finden. Die Wischfunktion ist natürlich nicht mit der teurerer Modelle zu vergleichen – aber durchaus praktisch, um beispielsweise die Küche oder den Eingangsbereich von Tomatenspritzern oder Schuhabdrücken zu befreien. Ihr solltet dann eben nur die Türen schließen, damit der Lefant F1 eben genau diesen Bereich säubert.

Nom nom: Mit seinen zwei Bürsten schaufelt der Lefant F1 zuverlässig den Dreck ins Saugmodul. / © NextPit

Die App selbst ist recht rudimentär. Ihr könnt hier den Reinigungsvorgang starten und stoppen, Zeitpläne zur Reinigung einrichten, verschiedene Saugstärken einstellen, die Kollisionsempfindlichkeit anpassen und Firmware-Updates installieren. Außerdem gibt's auch eine Fernsteuerungsfunktion per virtueller Pfeiltasten und eine Finde-mich-Funktion, bei der der Roboter laut piepst.