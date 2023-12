MacBook Pro 14" mit M3 Max im Test: das Ultra-MacBook für 6.000 Euro

Das MacBook Pro mit 14 Zoll und Apple M3 Max ist wirklich ein irres Gerät. Mindestens 3.769 Euro kostet das Max-Modell, unser Testgerät mit 96 GB RAM und 4 TB großer SSD ist mit 6.069 Euro eine ernste Gefahr für den Haushalt. Aber wie bringt man ein solches Gerät überhaupt an seine Grenzen? Findet es heraus im nextpit-Test des 14-Zoll-MacBook-Pro mit Apple M3 Max.

Design & Keyboard

Unser Testgerät des MacBook Pro kommt im neuen "Space Schwarz", das viel weniger Schwarz ist, als man eigentlich meinen möchte. Unter dem schicken Lack (der gar keiner ist) steckt famose Hardware – vom makellos verarbeiteten Alugehäuse über das zuverlässig tolle Touchpad bis hin zur Tastatur, die einfach Spaß macht.

Vorteile:

Tolles Design und hervorragende Verarbeitungsqualität

Keyboard und Touchpad machen Spaß

Erstaunlich lauter und guter Klang

Nachteile:

-

Über die Verarbeitungsqualität von MacBooks braucht man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das Aluminiumgehäuse des 14 Zoll großen MacBook Pro fühlt sich bombastisch gut an, das Scharnier ist genauso fest genug, und das Notebook schließt mit einem satten "Papp". Rechts am Gehäuse findet Ihr einen HDMI-Ausgang, einen der drei USB-C-Ports und – Apple glaubt auch 2023 noch (und wieder) an einen SD-Kartenleser. Links findet Ihr den Magsafe-Anschluss zum Laden, zwei weitere USB-C-Ports und einen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss.

Das Macbook Pro im 14-Zoll-Format ist mit 1,55 cm Dicke und 1,62 kg Gewicht sehr portabel. / © nextpit

Kommen wir zum Keyboard: Die Fullsize-Tastatur (ohne der gruseligen Touchbar) macht beim Tippen einfach Spaß. Der Tastenhub ist genau richtig, und für's Arbeiten im Dunkeln gibt's eine Tastenbeleuchtung mit Helligkeitssensor. Unterhalb der Tastatur sitzt das Trackpad, das zwei Klickstufen bietet: einen normalen "Mausklick" und einen "Force Klick" zum Aufrufen von kontextabhängigen Extra-Features. Wenn ich beim Schreiben dieses Artikels beispielsweise auf ein bestimmtes Wort "Force klicke", dann öffne ich einen Nachschlagen-Dialog.

Das 14 Zoll große MacBook Pro bietet eine hervorragende Tastatur und ein tolles Touchpad mit zwei Klickstufen. / © nextpit

Rechts und links vom Keyboard befinden sich noch zwei Lautsprechergrills, hinter denen insgesamt sechs Lautsprecher stecken. Das Stereo-Soundsystem liefert einen erstaunlich guten und lauten Klang, der beim Arbeiten im Home Office durchaus auch als Stereoanlage taugt – und bei Serien und Filmen den in TVs integrierten Lautsprechern gefühlt in Nichts nachsteht.