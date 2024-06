Die Mehrwertsteuer-Aktion von Media Markt ist in vollem Gange. Neben zahlreichen Angeboten auf Smartphones (Bestenliste), Saugroboter (Bestenliste) oder Smart-TVs (Kaufberatung) hat es auch die Meta Quest 3 in das Aktionsportfolio geschafft. In der Regel ist das VR-Headset nur selten reduziert erhältlich, und Ihr müsst mit Kosten von deutlich über 500 Euro rechnen. An diesem Wochenende zahlt Ihr jedoch nur rund 462 Euro für die Meta Quest 3 in der 128-GB-Version.

Affiliate Angebot Meta Quest 3 Mixed-Reality-Headset | Pancake-Linsen | Gutes Hand-Tracking

Besser und günstiger als die Meta Quest Pro?

In unserem Test zur Meta Quest 3 hat das VR-Headset bereits den Titel als beste Standalone-VR-Brille erhalten. Im Vergleich zur Meta Quest Pro (Test) setzt der Hersteller auf Spitzentechnologie zu einem deutlich erschwinglicheren Preis. Die Quest 3 bietet zweifelsohne das beste Mixed-Reality-Erlebnis und kann zudem mit einer sehr guten Bildqualität der Pancake-Linsen punkten. Auch das Hand-Tracking funktioniert optimal.

Die Pancake-Linsen liefern eine ausgezeichnete Bildqualität. / © nextpit

Nachteilig hingegen ist das fehlende Face- und Eye-Tracking sowie die etwas begrenzte Akkulaufzeit. Zusätzlich müsst Ihr Euch auf lange Ladezeiten einstellen und eine dezente Linsenreflexion in Kauf nehmen. Dennoch gibt es an der Meta Quest 3 technisch kaum etwas zu bemängeln. Zusätzlich benötigt Ihr kein Facebook-Konto mehr, um Euch eines der mehr als 500 VR-Spiele kaufen zu können. Alles in allem schlägt sie die Meta Quest Pro also nicht nur preislich.

Lohnt sich das Angebot zur Meta Quest 3?

Bei Media Markt erhaltet Ihr derzeit die 128-GB-Variante der Meta Quest 3 zum bisherigen Bestpreis. Wolltet Ihr schon immer einmal in die VR-Welt eintauchen und habt kein aktuelleres Modell zu Hause liegen, ist das Angebot wirklich sehr spannend. Für 462,18 Euro bekommt Ihr die VR-Brille allerdings nur an diesem Wochenende.

Es macht tatsächlich schon ein wenig Angst, wie gut sich in Metas Workrooms arbeiten lässt. / © nextpit

Der nächstbeste Preis im Netz liegt derzeit bei mindestens 553,99 Euro. Media Markt verlangt zudem keine Versandkosten, wie es andere Händler tun. Auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt, dass der Preis hier ordentlich gefallen ist. Ob wir in nächster Zeit noch einmal einen solchen Deal sehen, ist ebenfalls fraglich. Beachtet zudem, dass der Aktionsrabatt erst im Warenkorb abgezogen wird.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Meta Quest 3 interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.