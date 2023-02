Microsoft Surface Laptop 5: Amazon unterbietet Konkurrenz um über 70 Euro

Derzeit bietet Amazon wieder mehrere Microsoft Surface Laptop 5 günstiger an und wirbt mit bis zu 26 % Rabatt. In einem Fall bietet der Versandhändler den mit Abstand besten Preis am Markt. Die Geräte zeichnen sich unter anderem durch eine schlanke Bauweise und hochauflösende Panels aus. Verbaut sind Core-i5-Prozessoren aus Intels Alder-Lake-Lineup.