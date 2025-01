Amazon ist bekannt für seine unglaubliche Vielzahl von Angeboten. Bei der Suche nach einem passenden Deal ist uns eine Powerbank ins Auge gefallen, die problemlos in die meisten Hosen- oder Handtaschen passt. Vor allem kann sie aber mit ihrer Leistung punkten. Und das beste: Aktuell bekommt Ihr sie 35 Prozent günstiger.

Möchtet Ihr Euch eine kompakte Powerbank zulegen, die über ausreichend Leistung verfügt, seid Ihr bei Amazon gerade an der richtigen Adresse. Denn hier gibt es ein bestimmtes Modell von Hersteller INIU gerade für gerade einmal 20 Euro. Zusätzlich bietet das Gadget eine überraschend hohe Kapazität. Allerdings hat der Preis-Leistungs-Tipp noch mehr auf Lager.

Mini-Powerbank mit 35 Prozent Rabatt: Das bekommt Ihr für Euer Geld

Bei diesem befristeten Angebot erhaltet Ihr einen Mini-Stromspender, der Euer nicht nur Euer Smartphone wieder mit neuem Leben versorgt. Auch das Kopfhörer-Ladecase oder VR-Brille kann die Powerbank mit Strom versorgen. Aktuell streicht Amazon 35 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung, wodurch Ihr nur noch 19,36 Euro zahlt. Vor allem die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten machen den Deal erst spannend.

Die Powerbank ist mit einem Display ausgestattet, das sämtliche relevanten Informationen anzeigt. Zusätzlich bietet sie eine Kapazität von 10.000 mAh. Durch zwei USB-A- und einen USB-C-Port habt Ihr die Möglichkeit, bis zu drei Geräte gleichzeitig aufzuladen. Ein weiterer Vorteil: Ihr könnt die Powerbank auch als Splitter nutzen, um an einem Ort, an dem nur eine Steckdose vorhanden ist, gleich zwei Geräte aufzuladen – selbst wenn die Powerbank selbst keine Power mehr hat.

Dank des kleinen Ständers könnt Ihr die INIU-Powerbank auch als Ladestation verwenden. / © INIU

Der Hersteller gibt für den USB-C-Anschluss eine maximale Ladeleistung von 22,5 Watt an – eine durchaus beachtliche Leistung für eine Powerbank dieser Größe und Preisklasse. Ein richtig spannendes Feature ist auch der herausziehbare Handy-Halter, der die Powerbank in eine praktische Ladestation verwandelt. So könnt Ihr Euer Smartphone sicher abstellen und bequem Videos streamen, egal ob im Zug, Flugzeug oder im Bett. Kabelloses Laden bietet das Tech-Gadget allerdings nicht.

Im Lieferumfang findet Ihr ein praktisches Transporttäschchen sowie ein Kabel, das USB-C mit USB-A verbindet. Mit einem Gewicht von nur 240 Gramm und Abmessungen von 10,54 × 6,6 × 2,39 Zentimetern ist das Gadget nicht nur kompakt, sondern auch ziemlich leicht. Zum Vergleich: Ein iPhone ist etwa doppelt so groß wie die Powerbank und eine Kreditkarte nur etwas kleiner.

Rabatt auf größere Alternative von Anker

Wem die 10.000 mAh Akkuladung zu wenig für unterwegs sind, der bekommt gerade mit einer anderen Mini-Powerbank von Anker sogar die doppelte Kapazität zum Nachladen. Die 20.000 mAh starke und bis zu 30 Watt liefernde Powerbank „Zolo“ von Anker kostet gerade nur 21,59 Euro* und damit nur unwesentlich mehr als das gerade vorgestellte Modell von INIU.

Allerdings gibt es hier einen Haken. Denn die Anker-Powerbank bietet nur zwei USB-Slots (je 1 X USB-A und -C) und ist mit 353 Gramm sowie 11,9 × 7,3 × 3,1 Zentimetern ein Stückchen größer und dicker als das günstigere Modell.

Falls Ihr ein besonders dünnes Modell sucht, bietet Amazon mit diesem Powerbank-Modell von INIU für 25,81 Euro* eine spannende Alternative. Hier erwarten Euch ebenfalls 10.000-mAh-Kapazität und eine Dicke von nur 1,3 Zentimetern. Laut Hersteller ist sie damit die dünnste Powerbank mit einer solchen Akkukapazität auf dem Markt.

Was haltet Ihr von den Deals? Würdet Ihr gerne mehr über solche Powerbanks lesen? Lasst es uns wissen!