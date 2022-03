Neuer Priority-Mode: Das steckt hinter neuem Feature in Android 13

Die neueste Entwickler-Beta von Android 13 führt einen neuen Namen in die Android-Welt ein: Priority-Mode. Bei diesem handelt es sich um eine Umbenennung eines bekannten Features in Android 12. Die Idee dahinter ist, dass Ihr Euch Auszeiten im Alltag nehmt. Wir verraten Euch, welche Änderungen Google für die nächste Android-Version vorbereitet.

Google wird wohl "Bitte nicht stören" in "Priority-Mode" umbenennen

Update der zweiten Entwickler-Beta von Android 13 implementiert

Weitere Funktionen der Beta: Neue Berechtigungen und Optimierungen für Entwickler

Google hat die zweite Entwicklerbeta für Android 13 veröffentlicht und in dieser ist scheinbar ein neues Feature aufgetaucht. Der "Priority-Mode" wird in der deutschen Version voraussichtlich "Prioritäts-Modus" heißen und findet sich im Grunde genommen schon auf Eurem aktuellen Android-Smartphone. Denn wieder einmal nennt Google die Funktion zum Stummschalten von Benachrichtigungen und Anrufen um.

Neuer Name, alte Funktion: Der Priority-Mode / © Androidpolice

Aktuell heißt dieses Feature in Android 12 "Bitte nicht stören" und lässt sich entweder in der Benachrichtigungsleiste oder über die Lautstärketasten aktivieren. Für regelmäßige Auszeiten könnt Ihr die Funktion, die bald "Priority-Mode" heißen wird, auch zeitgesteuert aktivieren. Weitere Änderungen gibt es in diesem Feature nicht, es handelt sich eher um eine Kuriosität der neuen Entwickler-Beta.

Mini-Dialog für Berechtigungen und Entwicklerkrams

Die neue Entwickler-Beta bringt darüber hinaus kleinere Verbesserungen. Wie Google auf seinem Entwicklerblog zeigt, gibt es einen neuen Dialog für die Berechtigungen von Apps. Dabei könnt Ihr die Berechtigung zum Senden von Benachrichtigungen einfacher erlauben oder unterdrücken.

Zu guter Letzt gibt's noch ein paar Verbesserungen für Entwickler: So gibt es farbige Vektorschriften, einen verbesserten japanischen Textumbruch eine verbesserte App-Kompatibilität. Insgesamt ein eher kleiner Vorausblick auf die Neuerungen des nächsten Android-Betriebssystems.

Was erwartet Ihr vom neuen Android? Freut Ihr Euch auf das Update? Teilt es mir in den Kommentaren mit!