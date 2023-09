Nominierungen für den nextpit Future Award: Best of Show – IFA 2023

Ab diesem Jahr vergeben wir den nextpit Future Award. Diesen Preis gibt es einmal pro Jahr für die besten und innovativsten Produkte des Jahres. Außerdem vergeben wir den nextpit Future Award auch als "Best of Show"-Version zu den wichtigsten Events des Jahres, beispielsweise zum MWC, zur Intersolar oder – wie jetzt – zur IFA 2023.

Zum Start wird es den nextpit Future Award in den folgenden Kategorien geben, wobei aus finale Auszeichnung stets zum Jahresende stattfindet:

Energie

Smart Home

Smartphone und

Mobility

Es gibt nun zwei Möglichkeiten, wie Produkte während des Jahres für diesen Award nominiert werden können. Entweder durch eine "Best of Show"-Nominierung – oder durch einen nextpit-Test, in dem uns die Produkte besonders überzeugen konnten. Unsere Sieger der IFA 2023 – und damit die ersten Nominierungen für dieses Jahr – stehen nun fest.

nextpit Best of Show – IFA 2023: Energie

Hier nimmt der Zendure-CEO den nextpit Best of Show – IFA 2023 in der Kategorie Energie entgegen. / © nextpit

Der Preis für nextpit Best of Show – IFA 2023 in der Kategorie Energie geht an Zendure. Der Hersteller hatte auf der IFA 2023 neue Erweiterungsbatterien für seinen Balkonkraftwerk-Speicher SolarFlow im Gepäck, die dank integrierter Heizung nun auch im Winter Outdoor-tauglich sind.

Viel wichtiger als die Akkus war aber die Präsentation von Zen+ Home. In seinem eigenen Energie-Ökosystem möchte der Hersteller seinen Nutzern ein smartes Energiemanagement zu Hause ermöglichen – und das ohne Beschränkung auf die Hersteller-eigenen Produkte. Zum Start von Zen+ Home gibt Zendure eine Partnerschaft mit Shelly bekannt.

So können Kunden künftig die Einspeiseleistung anhand des tatsächlichen Verbrauchs regeln, der über einen Shelly-Energiemonitor direkt am Sicherungskasten gemessen wird. Wer mehr und basteln möchte, kann übrigens auch über das Zendure Operation System auf GitHub komplett frei auf die Schnittstelle zugreifen und SolarFlow & Co. beispielsweise auch mit HomeAssistant nutzen.

Hier lest Ihr mehr über die IFA-Neuheiten von Zendure.

nextpit Best of Show – IFA 2023: Smart Home

Der nextpit Best of Show – IFA 2023 geht an das Startup Mach unter dem Anker-Dach, hier vertreten durch die Marketing-Chefin. / © nextpit

Weiter zum nächsten Preis. Der nextpit Best of Show – IFA 2023 in der Kategorie Smart Home geht an das Startup Mach, das unter dem Dach von Anker nicht mehr nur Nassstaubsauger, sondern auch seinen ersten Saugroboter entwickelt. Dabei macht das Team zahlreiche Dinge anders als andere Hersteller – und übrigens auch als eufy, die als zweiter Hersteller komplett unabhängig von Mach unter dem Anker-Dach Saugroboter herstellen.

Der Anker Mach R1 setzt bei der Navigation aus eine Mischung aus LiDAR und ToF. Das ist zwar keine Branchenneuheit, doch der Mach R1 navigiert den ersten Eindrücken auf der IFA nach wirklich irrsinnig genau und klebt regelrecht an den Wänden. Kein Wunder: Das Mach-R1-Team setzt sich zu weiten Teilen aus DJI-Ingenieuren zusammen, die bei dem chinesischen Drohnenhersteller am selbstfahrenden Auto arbeiteten.

Interessant ist auch die Wischtechnik, die erstmals in einem Saugroboter zwei Tanks verwendet: Einen für sauberes und einen für schmutziges Wasser. Die Wischwalze wird im Roboter beim Durchlaufen kontinuierlich gereinigt. Das soll verhindern, dass der Roboter mit feinen Schmutzpartikeln empfindliche Böden verschleißt. Das Wischwasser wird in der Station übrigens mit Ozon angereichert.

Hier lest Ihr, was der Anker Mach R1 sonst noch auf dem Kasten hat.

nextpit Best of Show – IFA 2023: Smartphone

Das Honor Magic V2 bekommt den nextpit Best of Show – IFA 2023 in der Kategorie Smartphone. / © nextpit

Wie der Kollege Matthias neulich nach seinem Test zum Motorola Razr 40 Ultra sinngemäß in einem Kommentar schrieb: Faltbare Smartphones werden 2023 quasi kategorisch mit Samsung gleichgesetzt – und kaum jemand kann etwas dagegen ausrichten. Das Galaxy Z Fold 5 (zum Test) bekommt jetzt allerdings einen Konkurrenten, der beeindruckt.

Aufgeklappt ist das Honor Magic V2 nämlich wirklich irrsinnig dünn mit gerade einmal 4,7 mm – und zusammengeklappt nicht viel dicker als manch ein wuchtiges Flaggschiff mit Case. Sowohl das Innen- als auch das Außendisplay machen im ersten Hands-on auf der IFA einen wirklich tollen Eindruck und dürften auf Samsung-Niveau mitspielen. Einen Schritt weiter sind – zumindest auf dem Papier – die Kameras. Neben der 50-MP-Hauptkamera gibt es eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine Telekamera mit 20 MP. Die genauen Sensoren kennen wir leider noch nicht, aber das wird sich mit einem Test hoffentlich bald ändern.

Und sonst? Gibt's den Snapdragon 8 Gen 2, einen 5.000-mAh-Akku mit 66-W-Schnellladen und natürlich Android 13 mit Honor Magic OS 7.2. Vermutlich wird es beim Magic V2 wieder drei große Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitspatches geben, eine endgültige Bestätigung steht hier aber noch aus.

Hier geht's zu unserem ersten Vorab-Test des Honor Magic V2.

Der Mobility-Award bleibt zur IFA 2023 offen – es gab hier schlicht kein überzeugendes Produkt, das unsere Kriterien erfüllt.

Wie geht's jetzt weiter?

Wie zuvor geschrieben: Die Gewinner dieser unterjährigen Awards ziehen wiederum in die Endrunde ein. Am Ende des Jahres vergeben wir dann den nextpit Future Award für die besten Produkte in den jeweiligen Kategorien.

Welches Tech-Produkt aus den obengenannten Kategorien hat Euch dieses Jahr besonders beeindruckt? Wer hat in Euren Augen eine Nominierung für dieses Jahr verdient? Wir immer: Wir freuen uns auf Eure Kommentare!