Nothing startet Sub-Brand für günstige Smartwatch und In-Ears

Nothing selbst ist ein noch relativ neuer Hersteller, geführt vom OnePlus-Gründer Carl Pei. Sie ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Smartphones und transparenten Kopfhörer – und hat kürzlich ihr zweites Smartphone, das Nothing Phone (2) , auf den Markt gebracht. Heute kündigte das Unternehmen eine neue Marke namens CMF by Nothing an, die das industrielle und innovative Design für Verbraucher/innen zugänglicher machen soll.

In einem Video-Update für die Community hat der CEO von Nothing erklärt, wie CMF, das für Colors, Materials, and Finish (Farben, Materialien und Verarbeitung) steht, seine DNA mit der Muttermarke Nothing teilt, aber auch einige Unterscheidungsmerkmale aufweist. Die wichtigsten Gemeinsamkeiten beginnen mit dem hohen Anspruch an das Design und die Benutzeroberfläche der aktuellen Produkte, die das Unternehmen mit CMF auch für preisbewusste Verbraucher/innen zugänglich machen will.

Auf die Frage, wie sich die beiden Marken voneinander unterscheiden, antwortete Pei wie folgt: Das Sortiment von Nothing werde weiterhin die neueste Technologie und ein hochwertiges Design erhalten. CMF by Nothing hingegen werde von seinem klaren Design und seiner Produktzuverlässigkeit profitieren. Beide Marken werden jeweils von eigenen Teams geführt.

Es wird erwartet, dass im Laufe des Jahres eine Smartwatch und ein Kopfhörer unter der Marke CMF auf den Markt kommen werden. Die Smartwatch wurde bereits in einer Zertifizierungs- und Markenanmeldung gesichtet, aber es war unklar, welche Spezifikationen und welches Betriebssystem sie haben wird oder ob sie Googles WearOS 4 nutzen wird. Wir wissen auch nicht, ob es die gleiche transparente Designsprache wie andere Nothing-Wearables haben wird.

Nothing hat letzten Monat das Phone (2) vorgestellt, das Antoine bereits getestet hat. Das Gerät läuft mit dem Nothing OS 2.0 und verfügt über eine einzigartige Glyphenoberfläche, die aus LED-Leuchtstreifen auf der Rückseite besteht. Außerdem ist es im Vergleich zum ursprünglichen Nothing Phone (1) preislich etwas höher angesiedelt. Wer weiß: Vielleicht sehen wir demnächst dann günstigere Smartphones von Nothing unter CMF-Brand.

