Ihr möchtet Euch keinen Saugroboter (Vergleich) kaufen, aber Eure Wohnung bräuchte wirklich mal wieder eine Grundreinigung? Dann findet Ihr bei MediaMarkt den passenden Helfer. Mit dem Dyson V12 Detect Slim Absolute gibt’s einen Akkusauger mit satter Saugkraft und zahlreichen Aufsätzen. Der Marken-Sauger war bisher noch nie unter 400 Euro erhältlich, wodurch dieser Deal besonders spannend ist.

Affiliate Angebot Dyson V12 Detect Slim Absolute Mit zahlreichen Aufsätzen zum Bestpreis!

Dyson V12 unter 400 Euro – Gutes Angebot oder Augenwischerei?

Der Akkusauger von Dyson ist derzeit für 399 Euro erhältlich und durchbricht damit endlich die 400-Euro-Marke. Als nächstbestes Angebot im Netz stehen 439 Euro auf dem Plan, während es sich hierbei auch um den bisherigen Bestpreis handelt. Erst Anfang November ist der Preis des Saugers unter 500 Euro gefallen und nun wird er noch einmal deutlich günstiger.

Lest auch: Kaffeevollautomaten von Krups und WMF bei MediaMarkt

Besonders spannend wir das Ganze jedoch erst, wenn Ihr myMediaMarkt* nutzt. Das Treueprogramm von MediaMarkt ermöglicht Euch nämlich das Sammeln von Punkten, die Ihr wiederum für Gutscheine eintauschen könnt. Meldet Ihr Euch gerade an, gibt es 10.000 Punkte gratis, was einem 10-Euro-Coupon entspricht (den Ihr auch beim Dyson einsetzen könnt). Kauft Ihr den Dyson V12 Detect Slim Absolute am Black Friday gibt es zudem 5-fache Punkte auf das Gerät, wodurch Ihr fast erneut an den Gutschein kommt. Denn 9.975 Punkte werden Eurem Konto gutgeschrieben.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Ihr eine Zufriedenheitsgarantie habt. Ihr könnt den Dyson V12 30 Tage lang auf Herz und Nieren testen. Gefällt er Euch doch nicht, gibt’s das Geld zurück. Zusätzlich ist das derzeit beste refurbished Angebot bei MediaMarkt mit 475 Euro deutlich höher angesetzt, als Ihr gerade für ein Neugerät zahlt.

Akkusauger der Extraklasse – Das kann der Dyson V12

Im Bereich der Akkusauger macht Dyson so schnell keiner was vor. Das Unternehmen wirkt schon seit Jahren mit der "besonderen Dyson-Technologie", die reinere Böden verspricht. Das gilt auch für den Dyson V12 Detect Slim Absolute. Der kabellose Sauger bietet bis zu 60 Minuten Laufzeit und eine Saugkraft von 150 AW. Die Bodendüse erkennt selbst den kleinsten Dreck und kann die Saugkraft automatisch anpassen. Das Display auf der Rückseite informiert Euch zudem über den Akkustand und analysiert zudem den Schmutz, der aufgesaugt wird.

Passend dazu: Der Dyson WashG1 im Test

Durch zahlreiche Aufsätze seid Ihr für jede Art von Verschmutzung gewappnet. Außerdem verspricht Dyson ein Filtrationssystem, das bis zu 99,99 Prozent des Schmutzes einschließt. Allerdings braucht der Dyson V12 auch eine gewisse Ruhezeit. Ist der Akku einmal leer, braucht er vier Stunden um wieder zu Kräften zu kommen. Möchtet Ihr Euch also einen Akkusauger des namhaften Herstellers bestellen, solltet Ihr diesen Dyson-Deal nicht verpassen.

Affiliate Angebot Dyson V12 Detect Slim Absolute Mit zahlreichen Aufsätzen zum Bestpreis!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Hattet Ihr schon einmal einen Dyson? Wie sind Eure Erfahrungen? Teilt sie uns doch in den Kommentaren mit!