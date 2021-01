OnePlus Band: Hat der Pulssensor Probleme mit dunkler Haut?

Nun, für diejenigen, die es nicht wissen, es ist erst ein paar Tage her, dass OnePlus sein erstes Smartband in Indien auf den Markt gebracht hat. Dieses Band ist im Grunde ein Rebranding des OPPO Band (das bisher nur in China verkauft wird). Das OnePlus Band ist – seit dem 25. Januar 2021 – bislang nur in Indien im Verkauf.

Lasst mich nun erzählen, was mir in den ersten Tagen mit dem OnePlus Band auffiel.

Da ich darüber nachdachte, ein Smartband für meine Frau zu kaufen, dachte ich, es wäre eine gute Idee, mich für das neu erschienene OnePlus Band zu entscheiden. Gleichzeitig dachte ich, ich könnte das Band für unsere Leser hier auf NextPit testen. Zwei Fliegen mit einer Klappe!

Dieses Foto postete ich auf Social Media an dem Tag, an dem ich das OnePlus Band erhielt / © NextPit

Zu den ersten Dingen, die ich nach dem Einrichten des Bandes ausprobierte, gehörte die Überprüfung der SpO2- und Herzfrequenzsensoren. Und da fiel mir etwas Seltsames auf.

Während der SpO2-Sensor einwandfrei funktionierte und mir ziemlich genaue Messwerte anzeigte, meldete das Band jedes Mal, wenn ich versuchte, meine Herzfrequenz zu messen, eine Fehlermeldung und forderte mich auf, es enger zu tragen. Anfangs war ich davon überzeugt, dass der Fehler durch etwas verursacht wurde, das ich getan hatte.

Vielleicht habe ich es nicht richtig getragen – oder wirklich nicht eng genug? Vielleicht muss es etwas näher am Handgelenk sitzen? Oder sollte es weiter oben getragen werden? Ich weiß es nicht – aber am Ende habe ich alles ausprobiert in (vergeblichen) Versuchen, das Band dazu zu bringen, mein armes Herz zu tracken. Ich trug es so eng, wie ich konnte. Habe es gelockert. Habe das Band neu gestartet, es zurückgesetzt. Und das ist so ziemlich alles, was man mit einem Smartband machen kann, oder?

Nachdem ich alle Arten von Gymnastik mit meinem Handgelenk (und dem daran befindlichen Arm) ausprobiert hatte, kam ich schließlich zu dem Schluss, dass das Problem nicht bei mir lag. Ich beschloss, das (offensichtlich) fehlerhafte Produkt, das sich weigerte, meine Herzfrequenz zu messen, zurückzugeben. Gegen Ende des Tages erstellte ich eine Rücksendenummer auf der Website von OnePlus, damit sie eine Retoure einleiten können. Dabei fiel mir auf, dass OnePlus eine Rücksendung nur dann bearbeitet, wenn festgestellt wird, dass das Produkt tatsächlich beschädigt ist. Und wie würden sie überprüfen, ob der Herzfrequenzsensor nicht funktioniert? Jemand im Service-Center würde es doch anprobieren, oder?

Der OnePlus RMA-Tracker besagt, dass das Band geprüft wird, bevor eine Rücksendung bearbeitet wird/ © NextPit

Da kam mir der Gedanke, dass ich das eigentlich selbst machen kann. Meine Frau (für die dieses Band ein Geschenk sein sollte) hat sich freudig gemeldet. Sie trug das Band, drückte auf das Herzfrequenz-Symbol, um die Messung zu starten und nun, zu meiner Überraschung, funktionierte alles normal. Überrascht (und empört) schnappte ich ihr das Geschenk weg und versuchte es erneut zu tragen – und an meinem Handgelenk war das Ergebnis dasselbe. Keine Anzeige. Ich bat sie dann, die Position des Bandes an ihrem Handgelenk zu verändern. Sie trug es etwas höher, tiefer und sogar locker. Und jedes Mal gab es einen Messwert.

Nachdem ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft hatte, konnte ich nicht umhin zu bemerken, dass der einzige "Unterschied" zwischen meinem und ihrem Handgelenk der Hautton war. Sie hat einen viel helleren Teint als ich.

Als Tech-Blogger mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung weiß ich, dass es Fälle gab, in denen Smartwatches und Fitness-Armbänder Probleme mit Menschen mit dunklerem Hautton hatten. Könnte das auch bei dem OnePlus Band der Fall sein? Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht, aber ich habe beschlossen, das weiter zu untersuchen. Während ich dies schreibe, gebe ich eine Bestellung für ein weiteres OnePlus Band auf. Ich werde sehen, ob das zweite Gerät, das ich bekomme, das gleiche Problem hat.

Ich habe vom OnePlus Band, das sich weigert, an meinem dunklen Handgelenk zu funktionieren, sogar ein Video auf Twitter gepostet.

This is a continuation of my previous tweet.



Prima facie it seems the @OnePlus_IN Band (at least my unit) has an issue detecting heart rate on people with darker skin tone.



Video attached. pic.twitter.com/uZPeouCDat — Rahul Srinivas (@whizkidd) January 25, 2021

Während meiner Nachforschungen konnte ich feststellen, dass eine andere Person über ein ähnliches Problem getwittert hat und ihr OnePlus Band zurückgeschickt hat.

Allerdings war der Hautton dieser Person nicht so dunkel wie bei mir, zudem haben wir noch nicht viele Beschwerden wegen dieses "Problems" vernommen. Somit habe ich im Grunde zu diesem Zeitpunkt noch zu wenig belastbare Daten, um OnePlus irgendwas zu "unterstellen". Sobald ich meinen Ersatz für das OnePlus Band erhalten habe, werde ich ein Update zu dieser interessanten Geschichte veröffentlichen, um Euch auf dem Laufenden zu halten.

Also bleibt dran!