Galaxy Watch 4 Akku verbessern: So kappt Ihr die Remote-Verbindung

Mein Verhältnis zu Smartwatches ist auch im Jahr 2022 noch schwierig. Einerseits finde ich die Gadgets praktisch und sie würden mir als regelmäßigen Läufer sogar gesundheitlich weiterhelfen, andererseits nervt es mich, die Wearables jede Nacht aufzuladen. Bei der Galaxy Watch 4 war das mein größter Kritikpunkt.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 4 Zur Geräte-Datenbank

Im Menü der Galaxy Watch 4 Classic habe ich allerdings eine Einstellung entdeckt, welche die Akkulaufzeit laut Samsung-Forum verbessern soll. Sie heißt "Remote-Verbindung", ist standardmäßig aktiviert und garantiert eine Verbindung der Smartwatch zum Smartphone auch dann, wenn die Bluetooth-Verbindung abbricht. Die Smartwatch wechselt dann auf das WLAN-Modul und synchronisiert die Daten über Euer Heimnetzwerk.

So deaktiviert Ihr die Funktion "Remote-Verbindung"

Dass sich die Galaxy Watch 4 auch ohne Bluetooth-Verbindung ständig mit Eurem Handy synchronisiert, ist aber gar nicht nötig. Befindet sich Euer Smartphone ohnehin nicht in Reichweite, könnt Ihr die Daten ja eh nicht einsehen. Es reicht also, wenn die Samsung-Smartwatch ihre Informationen beim Annähern zum Handy überträgt. Stimmt Ihr mir zu, könnt Ihr das Feature wie folgt ausschalten:

Remote-Verbindung mit der Galaxy Watch 4 ausschalten

Schnappt Euch Euer Handy, nicht die Smartwatch Öffnet die Samsung-Wearable-App Steuert die Einstellungen Eurer Galaxy Watch 4 oder Galaxy Watch 4 Classic an Tippt nun auf "Erweiterte Einstellungen" Deaktiviert die Option "Remote-Verbindung"

So deaktiviert Ihr die Remote-Verbindungen mit der Samsung Galaxy Watch 4. / © NextPit

Das war's schon! Jetzt gilt es nur, darauf zu achten, wie sich die Akkulaufzeit Eurer Smartwatch in den nächsten Tagen verhält. Da die Galaxy Watch 4 Classic für einen Testbericht und für einige Anleitungen wie dieser gerade erst in der Redaktion eingetroffen sind, konnte ich die Akkulaufzeit selbst noch nicht testen. Teilt mir Eure Erfahrungen also gerne in den Kommentaren mit!

Nutzt Ihr eine Samsung Galaxy Watch und freut Euch über Anleitungen zur Samsung-Watch? Teilt mir das in den Kommentaren mit!