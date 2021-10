Sony legt nach: Neue Xperia-Hardware noch im Oktober – nur welche?

Sony hat unerwartet für den 26. Oktober zu einer Produktvorstellung rund um die Xperia-Serie von Smartphones eingeladen. An diesem Tag will man um 5:00 Uhr deutscher Zeit anscheinend neue Hardware vorstellen, wobei das Event ausschließlich per YouTube-Stream übertragen wird, es also wohl keine normale Launch-Veranstaltung mit Vor-Ort-Publikum geben wird.

Please subscribe to #SonyXperia YouTube to see our exciting announcement on October 26 2021, 12:00 JST / October 25 2021, 23:00 EDT#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement — Sony | Xperia (@sonyxperia) October 12, 2021

Nach Sonys Ankündigung darf nun kräftig spekuliert werden, was die Mobilgeräte-Sparte des Unternehmens konkret vorhat. Einerseits haben die Japaner mit dem Sony Xperia 1 III und dem Xperia 5 III bereits neue Top-Modelle eingeführt, während man die mittleren Preisbereiche bereits mit dem Sony Xperia 10 III bedient.

Denkbar wäre, dass Sony neue Smartphones der unteren Mittel- bzw. Einsteigerklasse vorstellen könnte, wobei diese selten mit einem eigens angesetzten Launch-Event bedacht werden. Eine weitere Option wäre eine Art Refresh bestehender Top-Modelle mit dem Snapdragon 888 Plus, der etwas mehr Performance bietet als er in den aktuellen Sony-Geräten verbaute normale Snapdragon 888. Dass ausgerechnet Sony bereits jetzt die Möglichkeit bekommt, die nächste Generation von Qualcomms Top-SoCs in seinen Produkten vorzustellen, gilt hingegen als extrem unwahrscheinlich.



Auch die Einführung eines Smartphones mit faltbarem Display scheint im Fall von Sony eher noch Zukunftsmusik zu sein. Tablets bietet Sony ebenfalls seit einiger Zeit nicht mehr an, auch weil das Unternehmen schon lange versucht, die Kosten seiner seit Jahren verlustreichen Smartphone-Sparte zu drücken. Angesichts der in Folge der Coronavirus-Pandemie gestiegenen Nachfrage wäre es aber möglich, dass Sony dieses Segment vielleicht wieder bedienen will.