Streit um News: Google droht mit Abschaltung der Suchmaschine in Australien

In Australien streiten sich Google und Facebook bereits seit einiger Zeit mit der Regierung um eine geplante Gesetzgebung, die Zahlungen der beiden Unternehmen an Nachrichtenunternehmen bedeuten könnte. Die US-Firmen drohen nun mit neuen Maßnahmen, um sich dagegen zu wehren.

Die jüngste Eskalation im Kampf zwischen Google, Facebook und den australischen Behörden ist die Drohung der Abschaltung von Googles Suchmaschine. Facebook drohte damit, den News Feed für alle Nutzer in Australien zu deaktivieren.

Streit um Bezahlungen an Nachrichtenunternehmen

Der Hintergrund ist ein Gesetz, welches vorsieht, dass Google und Facebook mit Nachrichtenunternehmen über Zahlungen an diese verhandeln müssen, wenn sie auf die Inhalte der Medien verlinken. Können diese sich nicht einigen, soll ein Vermittler helfen, die endgültige Zahlung festzulegen.

Wie der Guardian berichtet, würde dies bedeuten, dass 19 Millionen Australier auf die Google-Suche verzichten müssten, die diese monatlich nutzen. Weitere 17 Millionen Facebook-Nutzer in Australien wäre nicht länger in der Lage, News in ihrem Nachrichtenfeed zu sehen oder zu verlinken.

Eine Google-Sprecherin sagte, dass das Unternehmen Änderungen am Gesetz vornehmen wolle, um es „funktionsfähig“ zu machen. Welche Änderungen dies genau sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Google würde sich auch darüber freuen, mit den Nachrichtenorganisationen entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Weltweit gebe es schon rund 450 derartiger Abkommen.

Australiens Premierminister Scott Morrison sagte zu Googles Vorschlag, dass man auf Drohungen nicht reagieren werde. „Australien legt Regeln für Dinge fest, die Sie in Australien tun können. So funktionieren die Dinge hier in Australien“, so Morrison. Laut der Sprecherin handele es sich dabei jedoch nicht um eine Drohung, sondern um das Worst-Case-Szenario.

Keine generelle Absage zu Abkommen mit Medienunternehmen

Bei dem Streit geht es aber offenbar nicht darum, dass sich Google generell gegen Abkommen mit und Zahlungen an Medienunternehmen weigert. Laut der New York Times geht es in Australien vielmehr darum, wer über die Zahlungen entscheidet, wann Gebühren anfallen und wann Tech-Unternehmen etwaige Änderungen an Algorithmen preisgeben müssen. Die Tech-Giganten hätten hier also möglicherweise Nachteile, die große und unberechenbare Kosten verursachen könnten.

In anderen Ländern – zum Beispiel jüngst in Frankreich – konnte Google sich mit Nachrichtenunternehmen auf bestimmte Kriterien einigen, wie etwa die Größe der Leserschaft. Hier gibt es keine Vermittler, was bedeutet, dass Streitigkeiten vor einem Gericht landen und so möglicherweise über lange Zeit diskutiert werden, bevor gezahlt werden muss. Medienunternehmen haben hier also möglicherweise das Nachsehen.

Während in Frankreich also bereits Einigung mit Google erzielt werden konnte, hat die Bundesregierung sich noch nicht auf einen Entwurf verständigen können, wie die EU-Reform umgesetzt werden soll – SPD und CDU kommen da zumindest noch auf keinen gemeinsamen Nenner. Allerdings hat die Koalition hierzulande auch noch ein wenig Zeit: Bis Juni müssen die Richtlinien der EU in nationales Recht umgesetzt werden.