Tracking: Apple und Google machen gemeinsame Sache

Seit der Einführung von Smart Tags und Bluetooth-Trackern hat es zahlreiche Fälle gegeben, in denen dieses Zubehör zum Stalken und Ausspionieren von Menschen verwendet wurde. Apple hat zwar Funktionen eingeführt, um derartige Handlungen zu verhindern, aber das war auf die hauseigenen AirTags und das Apple-Ökosystem beschränkt. Jetzt haben sich Apple und Google zusammengetan, um sicherzustellen, dass unerwünschtes Tracking auf allen iOS- und Android-Plattformen schnell und sicher erkannt werden kann.

Next Pit TV

Anti-Tracking-Funktion auf Android und iOS

Apple und Google haben angekündigt, dass sie gemeinsam an einer Spezifikation arbeiten werden, welche die Erkennung von unerlaubtem Tracking für iOS und Android ermöglicht. Das bedeutet, dass jedes der beiden Ökosysteme unbekannte Tracker in der Nähe der Nutzer:innen erkennen und sie daraufhin warnen soll.

Sehr interessant in diesem Zusammenhang: Apple AirTag Test - Was können die neuen Apple Tracker?

Wie wird sie funktionieren?

In dem Entwurf, den die beiden großen Technologie-Unternehmen vorgelegt haben, heißt es, dass die Nutzer:innen, bei einem nicht autorisierten Tracker oder Tag aufmerksam gemacht werden und eine Anweisungen erhalten, wie sie das Zubehör deaktivieren können. Dies ist eine ähnliche Methode wie die Android-Funktion, die letztes Jahr entdeckt wurde. Zum Vergleich: Apples Abschreckungsfunktionen auf iPhones funktionieren, indem sie den unbekannten AirTag dazu zwingen, laute Töne abzugeben, sodass jeder in der Nähe ihn wahrnehmen kann.

Der intelligente Tracker wie der Tile kann an Haustieren und Fahrzeugen angebracht werden. / © NextPit by Irina Efremova

Es bleibt unklar, wie die Kompatibilität zwischen den aktuellen Apple AirTags und anderen Bluetooth- oder Ultrabreitband-Trackern aussehen wird. Es ist davon auszugehen, dass diese wahrscheinlich irgendeine Form von OTA-Software-Updates benötigen (Over the Air), um installiert zu werden, ganz zu schweigen davon, dass iOS- und Android-Betriebssysteme durch native Änderungen auf Betriebssystemebene unterstützt werden.

Zurzeit liegt der Entwurf der Spezifikation zur Überprüfung bei der IEFT (Internet Engineering Task Force). Die IEFT ist eine Organisation, die für verschiedene technische Standards im Zusammenhang mit Geräten zuständig ist, die Funk- und Internetprotokolle verwenden – darunter eben auch Smart-Tags. Neben Google und Apple haben auch Samsung, Pebble und Tile ihr Interesse bekundet, die Standardisierung zu unterstützen.

Google arbeitet an seinem eigenen Pixel-Tag-Tracker

Google arbeitet angeblich an einem eigenen Smart Tag mit dem Namen Pixel Tag, der seine eigene Fast-Pair-Technologie nutzt. Er trägt den Codenamen "Grogu" (siehe The Mandalorian) und könnte auf der Google I/O 2023 zusammen mit dem Pixel 7a und dem Pixel Fold vorgestellt werden. Außerdem wird gemunkelt, dass Samsung in Kürze das Galaxy Smart Tag 2 vorstellen wird, das mit einer automatischen Erkennung von unbefugtem Tracking ausgestattet ist.

Affiliate Angebot Apple AirTag Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr von diesem vorgeschlagenen Standard zur Erkennung von unerwünschtem Tracking unter Android und iOS? Werden die meisten Nutzer davon profitieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.