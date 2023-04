Training leicht gemacht: Amazfit GTS 4 so günstig wie nie!

Endlich wird es wieder wärmer und dem Sport im Freien steht nichts mehr im Wege. Geht Ihr gerne nach der Arbeit laufen, lohnt sich die Anschaffung einer Smartwatch durchaus. Bei Alza bekommt Ihr gerade die Sport-Smartwatch Amazfit GTS 4 in der Infinite Black Version zum bisherigen Bestpreis. Wir haben uns das Angebot angeschaut und haben den Deal-Check für Euch.

Ihr plant einen Urlaub an der Algarve oder wollt auf Mallorca mit Eurem Sommerbody prahlen? Dann wird es langsam Zeit, die Laufschuhe aus dem Schrank zu holen und mit dem Training zu beginnen. Wollt Ihr auch das letzte bisschen aus Euren Übungen herausholen. solltet Ihr darüber nachdenken, Euch eine Smartwatch zuzulegen. Bei Alza.de bekommt Ihr die passende Amazfit GTS 4 gerade für 143,12 Euro und somit zum bisherigen Bestpreis.

Affiliate Angebot Amazfit GTS 4 AMOLED-Display | Dual-Band-GPS | Herzfrequenzmessung | Schlafüberwachung | Bis zu 50 m Wasserdicht

Amazfit zielt mit den hauseigenen Uhren besonders auf Läufer und so verfügt die Amazfit GTS 4 unter anderem Dual-Band-GPS und zirkular polarisierte Antennen, um Euren Standort noch genauer bestimmen zu können. Zusätzlich schafft es die Smartwatch über 15 Übungen zu erkennen und Eure Fortschritte zu tracken. Außerdem finden sich rund 150 verschiedene Sportmodi in der Software. Die Sensoren sind zudem direkt vom Hersteller entwickelt und können beispielsweise Eure Herzfrequenz oder den Sauerstoffgehalt messen.

Warum lohnt sich das Amazfit-Angebot von Alza?

Preislich liegt Alza mit 143,12 Euro bei einem bisher nicht dagewesenen Tiefstpreis für die Sportuhr. Der nächstbeste Preis liegt bei 170,90 Euro und auch die UVP ist mit 199 Euro deutlich höher angesetzt. Bei der Amazfit GTS 4 handelt es sich allerdings um eine Smartwatch, wollt Ihr also lediglich einen Fitnesstracker, dürfte das Angebot etwas unspektakulär für Euch sein.

Sucht Ihr allerdings nach mehr als nur einfachen Sportmodi und geringfügigem Tracking, kommt Ihr um das Angebot kaum herum. Vergleichsmodelle kosten Euch nämlich häufig deutlich mehr. Möchtet Ihr eine Sport-Smartwatch ist der Deal wirklich spannend, für alle anderen empfiehlt sich ein Blick in unsere Auswahl der besten Smartwatches 2023.

Was haltet Ihr von dem Deal? Wofür nutzt Ihr Eure Smartwatch am häufigsten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!