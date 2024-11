Wenn man schon mal den Innovationschef von Vodafone zu Gast hat (bzw. umgekehrt – die liebe Johanna war bei Vodafone in Düsseldorf), bietet sich so ein Funktechnologie-Deep-Dive förmlich an. Wie ist überhaupt der Stand der Technologie in Deutschland, was bedeutet 5G Standalone und welchen Impact wird 6G haben in unseren Leben? Es sind also jede Menge Fragen zu klären und genau das passiert im heutigen überMORGEN-Interview. Ganz ehrlich: Wenn man sieht, wohin die Reise geht, ergibt der inside-digital-Claim "Freu dich auf morgen" mal wieder richtig Sinn.

In der Donnerstagsfolge gibt es wie immer Auszüge aus dem Gespräch, das komplette Interview vom Samstag haben wir Euch unten natürlich ebenso verlinkt. Daneben geht es in der Donnerstagsausgabe auch um neue Games, die Ihr diesen Herbst zocken solltet, wir klären, welchen Internet-Router Ihr braucht und beantworten schließlich auch eine der wichtigsten Frage der Menschheit: Warum kommen Züge eigentlich fast immer zu spät?

Natürlich gibt es die neue Folge des überMORGEN-Podcasts bei Spotify, bei Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut bitte gerne direkt bei inside digital vorbei, wenn Ihr mehr über Host Johanna wissen wollt, auf der Suche nach den Links zu den unterstützten Plattformen seid – oder einfach dort direkt eine der Podcast-Folgen hören wollt.

Viel Spaß beim Hören, ein tolles Wochenende – und hört unbedingt nächste Woche wieder rein, wenn die neue Casa-Casi-Folge auf Euch wartet.