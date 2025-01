Ugreen stürmte Anfang 2024 mit sechs verschiedenen Modellen auf den NAS-Markt (Netzwerkspeicher). Im März haben wir das Mittelklassemodell DXP4800 Plus bereits getestet und waren von seinem Potenzial durchaus beeindruckt. Neun Monate später bekamen wir das DXP480T Plus zum Testen und es ist nicht nur schneller, sondern Ugreen hat es geschafft, die größten Schwachstellen in seinem UGOS-System zu beheben.

Attraktives Design aus Aluminiumlegierung

Kompaktes Metallgehäuse

Klares, elegantes Design

Mit allem Zubehör ausgestattet

Der Ugreen DXP480T Plus folgt dem eleganten dunkelgrauen (gunmetal) Design der Marke. Es setzt auf ein Metallgehäuse, das nicht nur optisch was hermacht, sondern auch in Bezug auf die Wärmeableitung richtig cool ist. Sein Gesamtdesign ist recht universell und benutzerfreundlich und passt in die meisten Studios und Desktops.

Der Bereich mit der Botschaft auf der Vorderseite ist fixiert. © nextpit Das NAS-Gerät ist kompakt und seine Aluminiumlegierung verleiht ihm ein hochwertiges Aussehen. © nextpit

Im Lieferumfang des DXP480T Plus ist ein komplettes Set an Zubehör enthalten, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Neben dem obligatorischen Netzteil legt Ugreen ein Cat.7-Kabel, Wärmeleitpads für vier SSDs, zusätzliche Montageschrauben und einen magnetischen Kreuzschlitzschraubendreher bei. Ihr braucht nur noch eine m.2 SSD, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Auf der Vorderseite des Ugreen NAS befindet sich neben dem Power-Button auch ein Siebdruck mit der Aufschrift "PROTECT WHAT YOU LOVE". An beiden Seiten sind Lüftungsschlitze angebracht, und auf der Rückseite finden wir alle Anschlüsse des DXP480T Plus:

20V-DC-Stromeingang

Reset-Taste

2x Thunderbolt

1x USB-A 3.2

1x HDMI

1x Audio-Buchse

1x RJ45-10GBASE-T

Die DXP480T Plus hat nicht nur einen 10-Gigabit-Ethernet-Anschluss, sondern auch zwei Thunderbolt-Anschlüsse. / © nextpit

Die gesamte Installation wird auf der Unterseite vorgenommen. Zwei Schrauben halten den Laufwerksschacht, der sich mit dem mitgelieferten Schraubendreher leicht öffnen lässt. Der Schacht verfügt über vier Steckplätze für m.2 NVMe SSDs, ist aber nur mit der Norm-Größe "2.280" kompatibel. Glücklicherweise ist dies der beliebteste Standard und der günstigste in Bezug auf Preis/Kapazität. Ugreen bietet Euch übrigens eine Liste aller kompatiblen SSDs.

Die Abdeckung des Laufwerksschachtes enthält zwei kleine Lüfter, die im Betrieb leise sind, aber nur dazu dienen, die SSDs mit Hilfe der mitgelieferten Wärmeleitpads zu kühlen. Die CPU hat einen Lüfter im Laptop-Stil, auf den du zugreifen kannst, indem du 8 zusätzliche Schrauben entfernst: 2 unter den Gummifüßen, 2 im Inneren des Laufwerksschachts und die 4 m.2-Schrauben.

Es ist möglich, bis zu vier NVMe-SSDs zu installieren, die insgesamt 32 TB Speicherplatz bieten. © nextpit Nur zwei Schrauben halten die Klappe des Laufwerksschachts, so dass die Aufrüstung schnell und einfach abläuft. © nextpit

Wenn Ihr den DXP480T Plus öffnet, seht Ihr zudem zwei SODIMM-Steckplätze für DDR5-Speicher. Das Gerät wird mit 8 GB ausgeliefert, kann aber offiziell auf bis zu 64 GB aufgerüstet werden (einige Reddit-Spezialisten haben es mit bis zu 96 GB geschafft). Das Motherboard verfügt außerdem über eine 2242 m.2 SSD für das interne UGOS-System und die herausnehmbare Wi-Fi 6-Karte (eine Wi-Fi 7-Karte hatten wir leider nicht zum Testen).