Einbrennen des Display auf iOS- & Android-Handys: Das könnt Ihr tun!

Geisterbilder oder eingebrannte Displays bezeichnen dauerhafte Verfärbungen auf dem Display Eures Smartphones, die durch unregelmäßige Pixelbelegung verursacht werden. Die längere Verwendung von statischen Bildern kann einen dauerhaften Schatten oder Geist des Bildes auf dem Display erzeugen. Dieses Problem ist weit verbreitet und tritt am häufigsten bei OLED-Displays auf (obwohl auch LCD-Panels nicht immer immun sind). In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, wie dieses Problem behoben werden kann – und, was noch wichtiger ist, wie es von vornherein verhindert werden kann.

Wenn Ihr nach einer Lösung für das Problem des eingebrannten Bildschirms auf Eurem Smartphone sucht, möchten wir Euch gleich zu Beginn darauf hinweisen, dass schwere Fälle nur schwer zu beheben sind und in diesen Fällen fast immer ein Austausch des Displays erforderlich ist.

Der Austausch des Bildschirms ist jedoch eine teure Angelegenheit – vor allem, wenn die Garantie Eures Handys abgelaufen ist. Und wenn das Problem des eingebrannten Displays nicht so auffällig ist, solltet Ihr Euch nach anderen Lösungen umsehen. Und genau darum geht es in diesem Artikel.

Die folgenden Lösungsvorschläge eignen sich am besten für Fälle, in denen das Display nur geringfügig eingebrannt ist, was manchmal auch als Bildkonservierung bezeichnet wird.

Was ist überhaupt ein eingebranntes Display?

Zu Beginn ist es wichtig zu wissen, worüber wir hier überhaupt reden. Das Einbrennen des Bildschirms ist ein Phänomen, bei dem ein Teil des Bildschirms eine dauerhafte Verfärbung erleidet – oft verursacht durch eine längere Nutzung eines statischen Bildes. Es ist auch wichtig zu wissen, dass OLED-Displays viel anfälliger für Screen-Burn-In sind als ihre LCD-Pendants. Das, was man bei einem LC-Display als Einbrennen des Bildschirms bezeichnet, ist in der Regel ein anderes Problem.

Moderne AMOLED-Displays sind zwar viel widerstandsfähiger gegen Einbrennen, aber wenn Euer Handy viele statische Bilder anzeigt (Tipp: Always-on-Display), steigt die Gefahr des Einbrennens. Neuere Smartphones und Wearables verfügen jedoch über verschiedene Mechanismen (treffend "Einbrennschutz" genannt), die die Gefahr des Einbrennens verringern. Dabei wird ein statisches Bild oder ein Text um einige Pixel verschoben, sodass der Druck, der auf dem Display lastet, nicht von einer Gruppe von Pixeln getragen wird.

Ein schreckliches Beispiel für das Einbrennen des Bildschirms. / © nextpit

Wichtig zu wissen ist auch, dass das Einbrennen von Displays ein Hardwareproblem ist und OLED-basierte Panels in einem breiten Spektrum von Produkten betrifft. Aus demselben Grund kann jedes Produkt, das ein AMOLED-Panel verwendet – von Apple iPhones über Samsung-Galaxy-Smartphones bis hin zu OLED-Fernsehern – ein potenzielles Opfer sein.

Der Umfang dieses Artikels beschränkt sich jedoch auf Probleme mit eingebrannten Displays bei Android- und iOS-Smartphones.

Wie effektiv sind Apps zur Behebung von eingebrannten Displays?

Auf der verzweifelten Suche nach einer Lösung für das Problem des Einbrennens des Bildschirms auf Eurem Smartphone sucht Ihr bei Google und es stellt sich heraus, dass es mehrere Apps gibt, die behaupten, das Problem zu lösen. Aber wie effektiv sind diese Apps wirklich?

Zunächst einmal müsst Ihr wissen, dass das eingebrannte Display ein Hardwareproblem ist. Der Versuch, es mit Software zu beheben, ist fast immer sinnlos. Daher ist es keine Überraschung, dass die Bewertungen der meisten dieser Apps gemischt sind. Aber was genau machen diese Apps dann? Und was ist mit den Nutzer:innen, die behaupten, dass Ihr Problem behoben wurde, nachdem sie die App installiert und benutzt haben?

Einige dieser Apps können zwar hilfreich sein und es gibt Bewertungen, in denen behauptet wird, dass sie funktionieren, aber die allgemeine Philosophie dieser Apps ist es, zu versuchen, den Rest des Bildschirms so zu "brennen", dass er mit den Farben des betreffenden Bereichs übereinstimmt. Auch wenn das bei Euch anfangs vielleicht funktioniert, solltet Ihr wissen, dass Ihr damit das Problem nicht wirklich löst. Betrachtet diese Apps als vorübergehende Abhilfe, bis Ihr Euer Display ersetzt.

Tools zur Behebung von eingebrannten Displays sind nur Behelfslösungen, können aber in einigen weniger schweren Fällen helfen. / © nextpit

Für LC-Displays gibt es eine spezielle App, LCD Burn-in Wiper, die möglicherweise kleinere Fälle beheben kann. Dieses Tool ist jedoch nicht für OLED- oder AMOLED-Displays geeignet, wie sie in den meisten modernen Flaggschiff-Smartphones zu finden sind. Dafür braucht Ihr eine andere App.

Für Android-Smartphones mit OLED/AMOLED-Displays empfiehlt sich die App Ghost Screen Fix – Burn-In. iPhone-Nutzer:innen können die App Doctor OLED X im AppStore für 0,99 Euro ausprobieren.

Bei den meisten dieser Apps besteht die "Lösung" darin, eine Folge von Primärfarben anzuzeigen, um die "eingebrannten" Pixel wiederherzustellen. Interessanterweise war dies die ursprüngliche Funktion von Computer-Bildschirmschonern: ein dynamisches Bild, das erscheint, wenn das Display im Leerlauf ist, um die Pixel zu "trainieren" und sicherzustellen, dass nicht ständig derselbe Bereich des Displays beleuchtet wird.

Die Ergebnisse, die Ihr mit diesen Apps erzielen könnt, hängen davon ab, wie stark das Problem des Einbrennens des Bildschirms auf Eurem Handy tatsächlich ist.

Das seht Ihr auf Eurem Display, wenn eine App versucht, das Einbrennen des Bildschirms auf Eurem Smartphone zu beheben. / © nextpit

Was tun, wenn nichts funktioniert?

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist das Einbrennen des Bildschirms ein Problem mit der eigentlichen Hardware. Um das Problem zu beheben, muss in der Regel das Display ausgetauscht werden. Allerdings sind moderne Displays viel widerstandsfähiger als ihre älteren Pendants und die Geräte, in denen sie verbaut werden, verfügen über mehrere Schutzmechanismen gegen das Einbrennen des Bildschirms.

Aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Ihr bei neueren Geräten nur selten ein Problem mit dem Einbrennen des Bildschirms habt, das so schwerwiegend ist, dass ein Austausch des Bildschirms notwendig wird.

Sollte das Problem dennoch einmal auftreten, wendet Euch am besten direkt an den Hersteller. Wenn Euer Smartphone noch unter die Garantie fällt, wird er Euch eine Lösung anbieten. Bedenkt aber, dass ein Austausch des Bildschirms außerhalb der Garantie eine ziemlich teure Angelegenheit sein kann. In manchen Fällen ist es sogar billiger, einfach ein neues Handy zu kaufen.

Wie könnt Ihr verhindern, dass das Display einbrennt?

Wie Ihr vielleicht schon mitbekommen habt, kann das Einbrennen des Bildschirms ein lästiges Problem sein. Es gibt jedoch einige einfache Maßnahmen, die Ihr ergreifen könnt, damit dieses Problem bei Eurem Smartphone gar nicht erst auftritt. Beachtet, dass die folgenden Schritte sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhones gelten.

Stellt die Helligkeit Eures Handydisplays auf eine niedrige oder mittlere Stufe. Lasst es nie für längere Zeit auf voller Helligkeit stehen. Ein guter Kompromiss ist es, die automatische Helligkeitseinstellung in den Einstellungen Eures Handys zu verwenden.

Wenn Ihr unter Android noch die Navigationstasten auf dem Display benutzt, solltet Ihr lernen, die gestenbasierte Navigation zu nutzen. So verhindert Ihr, dass das Display ständig die Navigationstasten anzeigt. Schaut Euch unsere Liste der besten Gesten an, um Euer Android-Handy zu beherrschen.

Wenn Ihr kein großer Fan von Hintergrundbildern seid, ist die beste Lösung, ein schwarzes Display als Hintergrundbild und Sperrbildschirm zu verwenden. Bei AMOLED-Displays schaltet dies die Pixel effektiv aus und verringert so die Gefahr des Einbrennens!

Aktiviert so oft wie möglich den Dunkelmodus Eures Smartphones. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr einige Android-Apps zwingen könnt, den dunklen Modus zu verwenden.



Hatte Euer Smartphone dieses Problem auch schon? Habt Ihr eine andere App benutzt, um es zu beheben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.