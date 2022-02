Überraschend günstig: Xiaomi Cyberdog im Hands-on

Womöglich kann der Xiaomi Cyberdog bald sein Hands-on inklusive Einleitung selber schreiben. Bis dahin müsst Ihr mit mir Vorlieb nehmen: Ich hatte die Gelegenheit, eine Stunde mit dem Roboter-Hund aus der Zukunft zu verbringen und mit Xiaomi über die Vision hinter dem Cyberdog zu sprechen. Mehr dazu lest und seht Ihr in unserem ersten Hands-on.

Xiaomi Cyberdog: Design und Bedienung

Wer in den letzten fünf Jahren mal einen Browser benutzt hat, dem dürfte der Xiaomi Cyberdog bekannt vorkommen. Er gleicht rein äußerlich dem vierbeinigen Spot von Boston Dynamics, ist allerdings deutlich günstiger. Während Boston Dynamics für den Spot derzeit 74.500 Dollar aufruft, verkauft Xiaomi den Cyberdog für gerade einmal 1500 Dollar – allerdings derzeit nur an Entwickler und Ingenieure. Die sollen für den Open-Source-Roboter neue Konzepte und Einsatzzwecke entwickeln. Die erste Charge des Cyberdog ist bereits ausverkauft.

Bereit zum Absprung: Der Cyberdog schafft sogar einen Rückwärtssalto – das Feature war aus Sicherheitsgründen beim Test allerdings deaktiviert. / © NextPit

Das Betriebsgewicht des Xiaomi-Hunds beträgt 14 Kilogramm. Das aus Kunststoff gefertigte Gehäuse fühlt sich solide verarbeitet und hochwertig an. Wenn sich der Roboterhund über den Fußboden rollt, hatte ich jedenfalls keine Angst, gleich Besen und Kehrblech zu brauchen. Solide sollte das Gehäuse auf jeden Fall sein – der theoretische Topspeed liegt bei rund 11,5 Stundenkilometern.

Die Bedienung des Xiaomi Cyberdog läuft primär über die dazugehörige Smartphone-App. Per virtuellem Doppel-Steuerkreuz navigiert Ihr den Roboter frei durchs Zimmer und nutzt ihn so beispielsweise als mobile Überwachungskamera. Ihr könnt aber auch Pfade definieren, die der Cyberdog immer abschreitet und so bestimmte Gebiete patroulliert. Zu guter Letzt gibt es noch einen „Folgen“-Modus – hier heftet sich der Roboter an die Fersen einer bestimmten Person.

So ein braver Hund! Der Cyberdog hat ein Touchpad auf dem Kopf. / © NextPit

Zusätzlich hat der Roboter noch ein Touchpad auf dem Kopf, das in erster Linie mal zum Abfragen des Akkustands dient. Der Cyberdog hält mit einer Ladung je nach Nutzung bis zu 160 Minuten durch. Das Aufladen über den USB-C-Port dauert vier Stunden. Apropos Anschlüsse: Über die zwei USB-C-Ports und die HDMI-Buchse könnt Ihr weiteres Zubehör an den Roboter hängen. Ich ja bin gespannt, wann die ersten Cyberdogs mit Werbemonitoren durchs Einkaufszentrum laufen.