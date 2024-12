Mit dem Smart Lock Pro steigt SwitchBot mit Nuki und Aqara in den Ring um den Titel des besten elektronischen Türschlosses mit Fingerabdruckscanner. Das SwitchBot-Schloss trumpft mit der Matter-Kompatibilität und einer kinderleichten Installation auf. Wie das Smart Lock Pro im Vergleich zu Nuki und Aqara abschneidet, verrät nextpit im ausführlichen Test. Ring frei!

Design und Installation des SwitchBot Smart Lock Pro

Abgesehen von einem verwirrenden Kalibrierungsprozess, ist das SwitchBot Smart Lock Pro schnell eingerichtet. Optional gibt es ein Keypad mit Fingerabdrucksensor und ein Battery-Pack, das die Nutzung des Türschlosses vereinfacht.

Stärken des SwitchBot Smart Lock Pro

Installation wird mithilfe von Kurzvideos gut erklärt

Battery-Pack optional erhältlich

Gute Verarbeitung

Schwächen des SwitchBot Smart Lock Pro

Verwirrender Kalibrierungsprozess

Schloss muss nach einigen Einstellungsänderungen neu kalibriert werden

Das SwitchBot Smart Lock Pro ist das neueste elektronische Türschloss des chinesischen Herstellers. Es ist in den Farben Schwarz und Silber erhältlich. Für den Einzeltest hat uns SwitchBot das schwarze Modell zur Verfügung gestellt. Das Smart-Home-Gadget misst 12 × 5,9 × 8,39 cm. Im Inneren stecken ab Werk 4 AA-Batterien, die laut Herstellerangabe 9 Monate lang das Schloss betreiben können. Optional kann ein aufladbares Battery-Pack erworben werden, für das der Hersteller eine Laufzeit von 12 Monaten verspricht. Die Batterien findet Ihr an der Vorderseite hinter einer magnetische haftenden Abdeckung.

Im Lieferumfang des SwitchBot Smart Lock Pro gibt es folgende weitere Komponenten:

2x Halterungen

1x passender Inbusschlüssel

1x 3 m langes Klebeband

1x Bewegungsscanner

Bevor Ihr in Betracht zieht, das SwitchBot Smart Lock Pro zu kaufen, solltet Ihr auf dieser Website prüfen, ob sich das Gerät für Eure Tür eignet. Die Installation des smarten Türschlosses ist simpel. Eine der beiden Fixierplatten an den Türrahmen anbringen und mit dem Inbusschlüssel fixieren. Anschließend wird das Türschloss draufgesetzt und mit jeweils zwei Schrauben an jeder Seite festgeschraubt. Bohren ist bei diesem Modell kein Thema.

Unter der magnetisch haftenden Abdeckung stecken die Baterien. © nextpit Das SwitchBot Smart Lock Pro ist schnell eingerichtet. © nextpit Die SwitchBot-App führt Nutzer detailliert durch die gesamte Einrichtung. © nextpit

Wenn Ihr an einer Stelle verzweifelt, empfehlen wir während der Einrichtung einen Blick in die SwitchBot-App zu werfen. Der Hersteller integriert für alle Installationsschritte kurze Anleitungsvideos, die Euch Schritt für Schritt durch den Einrichtungsprozess führen. Um das Gerät in der SwitchBot-App hinzuzufügen, ist eine 2,4-GHz-WLAN- und Bluetooth-Verbindung notwendig.

Nachdem das Schloss in der App hinzugefügt wurde, geht es an die Kalibrierung. Der Kalibrierungsvorgang ist verwirrend. Das Procedere funktioniert bei uns im Praxis-Test erst nach dem dritten Versuch. Noch verwirrender wurde es, als das Schloss die Kalibrierung neu starten wollte, nachdem wir in den Einstellungen Anpassungen vorgenommen haben.

Aber nichtsdestotrotz: SwitchBot gibt sich große Mühe, Nutzern jeden Einrichtungsschritt so einfach wie möglich zu gestalten. Für den gesamten Einrichtungsprozess müsst Ihr ungefähr 15 Minuten einplanen. Für Neulinge eignet sich das Smart Lock Pro ebenfalls, da die bereits erwähnten Anleitungsvideos keinen Raum für Frustration zulassen.